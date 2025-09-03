Ma/No lärare åk 7-9
2025-09-03
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Ljungbyhedsskolan ligger ca 12 km från Klippans centrum i ett naturskönt område med skogen och Rönneå som närmsta grannar. Vi är en outdoorskola som betyder att vi bedriver en del av vår verksamhet utomhus både på skoltid och i fritidshemmet. Vi är en F-9 skola med ca 395 elever på hela skolan med ett fritidshem om ca 100 elever. För oss är lust och glädje viktiga ingredienser i lärandet, vare sig du är elev eller vuxen. Vi ser en stor fördel i att arbeta tillsammans, att utvecklas och att finnas för varandra.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa eleverna till största delen i fysik och biologi och lite som resurs i matematik. I all undervisning ingår att ta individuell hänsyn till eleverna med utgångspunkt i tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår även att individanpassa undervisning och material utifrån elevens behov. Du kommer att ingå i ett fantastiskt lärarlag som är engagerade och duktiga pedagoger. Du kommer också att vara mentor tillsammans med en annan ämneslärare för en åk 9.
För att ge eleverna de bästa förutsättningarna arbetar vi i mindre grupper/halvklasser i bl.a. fysiken.

Kvalifikationer
Behörighet ett krav
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Enligt avtal.

Så ansöker du
Enligt avtal. Så ansöker du
