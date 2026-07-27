M365 specialist till PTS
Post- och Telestyrelsen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-27
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Vi söker en M365-specialist som vill bidra till en säker, stabil och effektiv digital arbetsmiljö. I rollen får du arbeta med utveckling och förvaltning av vår Microsoft 365-plattform i en verksamhet med höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad. Du blir en viktig del i att säkerställa en långsiktigt hållbar digital infrastruktur.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Avdelningen för verksamhetsutveckling består i dagsläget av tre IT-enheter som ansvarar för drift, förvaltning, system-, verksamhets- och processutveckling. Vi arbetar både med egenutvecklade lösningar och standardsystem och ansvarar för PTS:s IT-system, webbplatser och e-tjänster samt för att stödja myndigheten i att effektivisera och utveckla våra arbetssätt.
Under året sker ett flertal nya systeminföranden samtidigt som en ny organisation kommer att tas fram för att träda i kraft vid årsskiftet 2026/27 då en myndighetssammanslagning med Digg äger rum. Den nya myndigheten kommer att innebära en fördubbling av det totala antalet medarbetare som arbetar med IT. I samband med det kan både rollen och organisatorisk enhet komma att förändras något.
"Jag som kommer att vara din chef heter Johan Palén, och för mig är det viktigt att bygga starka samarbeten, skapa tillit och bidra till en positiv och inkluderande stämning. Mitt ledarskap kännetecknas av lyhördhet, engagemang och ett tydligt ansvarstagande genom delegering. Jag motiveras av att utveckla och förbättra verksamheter samt av att se engagerade medarbetare och kollegor samarbeta, trivas och tillsammans nå goda resultat."
Om rollen
Som M365-specialist kommer du att arbeta med konfiguration, administration, felsökning, kvalitetssäkring och vidareutveckling av myndighetens Microsoft 365-miljö. I rollen ingår att omsätta verksamhetsbehov, säkerhetskrav och styrande dokument till praktiska och hållbara tekniska lösningar – exempelvis inom Entra ID, Teams, SharePoint, OneDrive och Microsoft 365 Admin Center. Du har god förståelse för olika licensmodeller och ansvarar för tilldelning och konfiguration i Admin Center.
Rollen är både operativ och strategisk. Du arbetar med den dagliga hanteringen av tekniska frågor, incidenter och förändringar, samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner, dokumentation och långsiktiga tekniska vägval inom området.
Du verkar i en miljö med höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad, vilket ställer krav på noggrannhet, struktur och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt. Som M365-specialist fungerar du även som teknisk rådgivare till IT-organisation, verksamhet och ledning. Du är med och bygger upp en stabil, säker och hållbar förvaltning av plattformen, där användbarhet, efterlevnad och säkerhet samspelar.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad, prestigelös och trygg i en rådgivande roll, där du gärna delar med dig av din kunskap till andra. Du arbetar strukturerat och metodiskt, med god ordning på både teknik och dokumentation, och har förmåga att planera, prioritera och slutföra ditt arbete i tid. Vidare är du kommunikativ och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa tekniska lösningar för olika målgrupper. Slutligen är du lösningsorienterad, med god förmåga att snabbt analysera problem och hitta effektiva och hållbara lösningar.
Vi söker dig som har:
Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet av att konfigurera M365 och dess ingående komponenter.
Mycket god teknisk förståelse och praktisk erfarenhet av konfiguration av Microsoft 365 och dess ingående komponenter, identitets- och åtkomststyrning samt säkerhetsinställningar i molnbaserade miljöer.
God förståelse för informationssäkerhet och compliance kopplat till molntjänster.
Förmåga att strukturera teknisk information, skriva beslutsunderlag och konsekvensbeskrivningar samt beskriva säkerhetsmässiga avvägningar på ett sätt som är begripligt för både tekniker och beslutsfattare.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av migrering och konsolidering av flera myndigheter eller företag till en gemensam tenant i Microsoft 365.
Erfarenhet av att konfigurera och administrera telefoner, datorer och applikationer via Intune.
Erfarenhet av att automatisera med hjälp av PowerShell.
Erfarenhet av införande och förvaltning av Microsoft 365 i offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet.
Erfarenhet av hybridmiljöer och integration mellan lokala system och molntjänster.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir IT-tekniker. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester och arbetsprov kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Johan Palén på johan.palen@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
102 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Kontakt
HR-specialist
Jessica Petersson jessica.petersson@pts.se Jobbnummer
10012012