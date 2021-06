M/S Bränna söker Serveringspersonal - Brännastrand Fastigheter I Boden AB - Servitörsjobb i Boden

Prenumerera på nya jobb hos Brännastrand Fastigheter I Boden AB

Brännastrand Fastigheter I Boden AB / Servitörsjobb / Boden2021-06-29M/S Bränna är en ā la carte restaurang belägen i centrala Boden. M/S Brännas vision är att leverera god mat och dryck tillsammans med hög service och kvalitet under sommarens alla dagar. Vi hämtar inspiration från den norrländska maten och blandar det tillsammans med nytänkande och noggrant detaljarbete.I samband med att restriktioner ändras söker vi nu förstärkning till vårat fantastiska gäng i form av bartenders och serveringspersonal.Personen vi söker är en lagspelare som alltid sätter laget före jaget. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av arbete inom restaurang, men det viktigaste är att du är rätt inställning och är villig att lära dig. Din huvudsakliga arbetsuppgift som serveringspersonal är att vara ute på golvet och servera och ta beställningar av våra besökare. Det är viktigt att du har en känsla för service och alltid gör ditt bästa för att ge våra gäster en fantastisk restaurangupplevelse. I rekryteringen kommer vi lägga stor vikt på stor vikt på personlig lämplighet.Arbetet är på timmar och sker under kvällar och helgerRekryteringen och intervjuer sker löpande och avslutas på förtid om vi hittat rätt personer.Lön och villkor enligt kollektivavtal.Vill du bli en del av teamet? Skicka då in en ansökan till: info@msbranna.se och märk ansökan "SERVERING MS BRÄNNA 2021" och bifoga personligt brev och CV2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-12Brännastrand Fastigheter i Boden ABÖSTRA STRANDVÄGEN 196131 BODEN5835136