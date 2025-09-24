M&A-jurist till Sparc Group AB
2025-09-24
Som M&A-jurist blir du ensam ansvarig jurist inom M&A för Sparc Group, men du arbetar tätt tillsammans med vår bolagsjurist i syfte att avlasta varandra vid behov. Ditt primära ansvarsområde är att driva de legala delarna vid våra bolagsförvärv, och du blir en nyckelspelare i hela processen - från due diligence till förhandlingar och avtalsskrivning - i nära samarbete med vårt transaktionsteam. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar och ger dig möjlighet att sätta din prägel på vår förvärvsstrategi.
Då vi förvärvar bolag över hela landet kräver rollen resor inom Sverige.
Arbetsuppgifter Ansvara för de legala delarna vid koncernens bolagsförvärv
Hantera hela M&A-processen: due diligence, förhandlingar och avtalsskrivning i nära samarbete med vårt transaktionsteam
Driva och koordinera juridiska processer i samband med förvärv och avyttringar
Samarbeta med externa rådgivare, banker och säljare
Bidra till att utveckla och effektivisera koncernens M&A-processer
Avlasta bolagsjurist vid behov granskning av kommersiella avtal och bolagsformalia
Stötta ledning och affärsområden i bolagsrättsliga frågor med ledning av bolagsjuristen
Vi söker dig som Är jurist med minst 3-5 års erfarenhet inom M&A, gärna från advokatbyrå eller bolag med aktiv förvärvsagenda
Är van vid att arbeta självständigt och driva processer från start till mål
Har god förmåga att förhandla och bygga relationer
Är strukturerad, affärsmässig och trivs i en dynamisk miljö
Har en pragmatisk inställning och förmågan att balansera juridiska risker med affärsnytta
Är flexibel och beredd att resa inom Sverige i samband med förvärv
Vi erbjuder En nyckelroll i en koncern med stark tillväxt och långsiktig strategi
Möjlighet att arbeta nära beslutsfattare och påverka koncernens framtid
En entreprenöriell företagskultur med fokus på samarbete, utveckling och resultat
Om Sparc Group
Sparc Group är en entreprenörsdriven koncern som förvärvar, utvecklar och samordnar bolag för att tillsammans skapa ett helhetserbjudande inom installationsbranschen. Sedan starten 2021 har vi förvärvat över 90 bolag inom VVS, el, infra och säkerhet. Med över 1 000 medarbetare verkar vi idag från Malmö i söder till Kalix i norr. Tillsammans bygger vi en positiv och utvecklande företagskultur, präglad av entreprenörskap, engagemang och delaktighet. Av entreprenörer, för entreprenörer.
Ansökan till tjänstenVi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se Jobbnummer
9524411