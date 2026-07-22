Lyssfallet söker nya medarbetare
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-07-22
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Är du en engagerad och nyfiken person som är redo att ta dig an en ny utmaning och samtidigt vill göra skillnad för människor i deras vardag?
Vi söker nu nya medarbetare till Lyssfallet och hos oss får du möjlighet till ett varierat jobb där ingen dag är den andra lik. Vill du bli en del av vårt team? Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor med varierande behov.
Lyssfallet är ett särskilt boende beläget cirka tre mil utanför Falun. Vi har 30 lägenheter fördelade på tre avdelningar, åtta lägenheter för boende med demenssjukdomar och 22 för boende med högt omvårdnadsbehov. Boendet har även lokaler för gemensamma aktiviteter och flera lättillgängliga uteplatser.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Att jobba på ett särskilt boende ger dig en konkret möjlighet att göra skillnad i någon annans liv. Arbetet innebär att motivera, stödja och hjälpa omsorgstagaren i alla vardagliga situationer. Arbetsuppgifterna innefattar att ge god vård och omsorg samt service till våra boende. Det kan innebära att vara behjälplig med personlig omvårdnad, vid måltidssituationer, serviceinsatser och sociala aktiviteter.
Vårt uppdrag är att arbeta utifrån fattade biståndsbeslut samt omsorgstagarens egen genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver insatsen och på vilket sätt omsorgstagaren önskar få de beviljade insatserna utförda, det är ett verktyg för oss i arbetet. Som medarbetare ingår det administrativa arbetsuppgifter, vilket innebär att du ska kunna dokumentera enligt givna riktlinjer och ta ansvar för att följa upp uppgifter som överlämnats av andra kollegor, enhetschef eller professioner som exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
God förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift
Goda kunskaper och vana att använda dator och mobil i arbetet
Svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen, du behöver därför behärska språket både muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver. Många av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt. Du kommer att få samarbeta och kommunicera med människor som har olika språkbakgrund och förväntas bidra med dina erfarenheter och din kompetens på ett positivt och konstruktivt sätt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med människor. Du behöver vara stresstålig, flexibel och ha en god samarbetsförmåga. Du är engagerad i ditt arbete och ser till allas lika värde. Du är lyhörd och har förmåga att vara respektfull i ditt bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Utbildning och/eller erfarenhet av demenssjukdomar, palliativ vård samt geriatrik
Erfarenhet av att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Handledar- och/eller mentorsutbildning
B-körkort
Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid. Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och helg. Tillträde kommer att ske enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan, då detta kommer att efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget på polisens hemsida.
Från och med den 1 juli 2023 blev befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst, e-tjänsten. När du visar upp beviset om skyddad titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 – Legitimation (socialstyrelsen.se).Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev – urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Kommun
(org.nr 212000-2221)
791 83 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ylva Beritsdottir ylva.beritsdottir@falun.se Jobbnummer
10009366