Lyssfallet SÄBO söker nya medarbetare

Är du en engagerad och nyfiken undersköterska som är redo att ta dig an en ny utmaning? Vill du ha ett arbete där du får göra skillnad för människor varje dag?
Som undersköterska får du möjlighet till ett varierat jobb där ingen dag är den andra lik. Vi söker nu nya medarbetare till Lyssfallet. Vill du bli en del av vårt team? Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor med demenssjukdom samt människor i behov av hög omvårdnad.
Lyssfallet är ett särskilt boende med 30 lägenheter fördelat på tre avdelningar. Lyssfallet ligger i Enviken cirka 3 mil utanför Falun.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Att jobba på särskilt boende ger dig en konkret möjlighet att göra skillnad i någon annans liv. Arbetsuppgifterna innefattar att ge god vård, omsorg och service till våra kunder. Beviljade insatser kan innebära att vara behjälplig med den personliga omvårdnaden, omsorg, vid måltidssituationen, serviceinsatser och sociala aktiviteter. Arbetet innebär att motivera, stödja och hjälpa omsorgstagaren i alla vardagliga situationer.
Vårt uppdrag är att arbeta efter fattade biståndsbeslut samt omsorgstagarens egen genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver insatsen och på vilket sätt omsorgstagaren önskar få de beviljade insatserna utförda, det är ett verktyg för oss i arbetet. Som medarbetare ingår administrativa arbetsuppgifter vilket innebär att du skall kunna dokumentera enligt givna riktlinjer och ta ansvar för att följa upp uppgifter som överlämnats av andra kollegor, enhetschef eller professioner som ex. sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift
• Goda kunskaper och vana att använda dator och mobil i arbetet
Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen så behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver. Många av dina arbetsuppgifter handlar om att kunna ta emot instruktioner och föra vidare information på att korrekt och tydligt sätt. Du kommer att få samarbeta och kommunicera med människor med olika språklig bakgrund och du förväntas bidra med dina erfarenheter och din kompetens på ett positivt och konstruktivt sätt. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse av och engagemang för att arbeta med människor! Du behöver vara stresstålig, flexibel och ha en god samarbetsförmåga. Du är engagerad i ditt arbete och ser till allas lika värde. Du är lyhörd och har förmåga att vara respektfull i ditt bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Utbildning och/eller erfarenhet kring demenssjukdomar, palliativ vård samt geriatrik
• Erfarenhet av att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Handledar- och/eller mentorsutbildning
• B-körkort
Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid, tjänstgöring både dag och kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.
Från och med den 1 juli 2023 blev befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst, e-tjänsten. När du visar upp beviset om skyddad titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
