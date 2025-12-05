Lyhörd kommunikatör med god lagkänsla
Vi söker dig som är bra på att lyssna in och förstå olika kommunikationsbehov, är en bra skribent samt har en god förmåga att samspela med andra.
Enheten
Tjänsten är placerad på Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten för kommunikation och GIS på avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd. På enheten finns idag 11 personer, varav 7 som arbetar med kommunikation, 1 med nationellt webbuppdrag och 3 som arbetar med GIS (geografiska informationssystem). Du kommer, precis som Linnea, att vara på Länsstyrelsen i Jönköping och därifrån arbeta digitalt i möten och dialog med andra länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Våra uppdrag inom det gemensamma arbetet för alla länsstyrelser har blivit fler och vi behöver stärka upp vår kommunikationsgrupp i Jönköping med ytterligare en medarbetare under 2026. Du kommer arbeta tillsammans med Linnea som idag hanterar flera av våra nationella uppdrag.
Du och Linnea bildar ett gott team som hjälps åt att hitta bra lösningar i de länsstyrelsegemensamma uppdragen. Förutom löpande kommunikationsarbete kan det handla om att utifrån klarspråk ta fram nya texter eller justera befintliga, beställa nya eller justera i befintliga mallar, uppdatera eller ta fram nya samarbetsytor samt analysera statistik.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Förutom ett samhällsintresse så har du också en hög digital kompetens och gärna erfarenhet av sharepoint och wordpress. Du behöver behärska svenska flytande, både i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad, lyhörd, trygg och stabil, lösningsorienterad och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har lätt för att värdera och integrera ny information, håller vad du lovar och får saker gjorda. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller särskild visstidsanställning fram till 2026-12-31. Tillträde snarast efter överenskommelse.Övrig information
Intervjuer genomförs under vecka 3 och 4.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jönköpings län
(org.nr 202100-2288) Arbetsplats
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten för kommunikation och GIS Kontakt
Ruth Svensson Andersson 010-2236545 Jobbnummer
9629940