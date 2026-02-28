Lyhörd - personlig assistent med känsla för katter
2026-02-28
Personlig assistent sökes - lugn, trygg och förstående
Om dig
Du är en inkännande och stabil person som skapar lugn och trygghet omkring dig. Du har erfarenhet av och god förståelse för psykisk ohälsa, och du vet hur viktigt bemötande, tålamod och förutsägbarhet är. Du är stresstålig, har god självreglering och kan behålla lugnet även i pressade situationer. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är meriterande.
För att kommunikationen ska fungera behöver du tala flytande svenska. I hemmet finns katter, så du behöver vara bekväm med husdjur.
Om uppdraget
Som personlig assistent är du ett stöd i min vardag och bidrar till struktur, trygghet och balans. Arbetsuppgifterna omfattar allt från personlig hygien och förflyttningar till vardagliga aktiviteter i hemmet. Jag lever med psykisk ohälsa där stress är en stor del, vilket gör att din förmåga att skapa lugn, vara närvarande och arbeta med ett mjukt och respektfullt bemötande är avgörande.
Det här är ett uppdrag för dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv genom stabilitet, förståelse och kontinuitet.
Arbetsplats
Centrala Bålsta
Omfattning Ca 20-75%
Arbetstider
Dag, kväll och natt med flexibel schemaläggning.
Exempel på arbetspass 08:00-16:00 14:00-21:00 21:00-10:00
Välkommen med din ansökan!
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Aberia AB
(org.nr 559084-9583), https://www.aberia.se
746 32 HÅBO
Aberia Personlig Assistans
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se
9769322