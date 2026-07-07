Lyftingenjör/Fixturkonstruktör
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-07-07
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Lyftingenjör- / fixturkonstruktör
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Det produktionstekniska teamet har en viktig roll i det strategiska arbetet i att utveckla och effektivisera produktion för ubåt och ytfartyg. Du blir en del av ett engagerat team med erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Här får du stöd och möjlighet att utvecklas inom både lyftteknik och fixturkonstruktion.
Nu söker vi dig som vill kombinera rollen som lyftingenjör och fixturkonstruktör. I din roll som lyftingenjör arbetar du med att dimensionera och konstruera lyftutrustning för hantering av fartyg och dess produkter. Som fixturkonstruktör tar du fram fixturer och hjälpmedel för produktion riktat mot våra projekt inom ubåt och ytfartyg.
Du är med från koncept till färdig produktionsförmåga.
Du kommer vara en viktig kugge i organisationen när det gäller utveckla våra lyftförmågor i produktion.
Huvuduppgifter:
Lyftingenjör
Framtagning av metoder, hjälpmedel och verktyg för lyft och hantering till produktion.
Dimensionering lyftutrustning efter produkternas vikter och ta fram produktionsunderlag för verktygen.
Ta fram underlag och upprätthålla underlag för dockning av fartyg
Ta fram arbetsinstruktioner för lyft och hantering
Fixturkonstruktör
Att utifrån design- såväl som produktionsbehov, ta fram tekniska lösningar i form av fixturer, verktyg, hjälpmedel och specialutrustning.
Delta i konstruktionsgenomgångar med avseende på producerbarhet.
Ta fram tillverkningsunderlag och inköpsspecifikation.
Vara teknisk support under tillverkningsfas samt vid implementering och användning av verktyg/fixturer.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig som är nyfiken, teknikintresserad och vill utvecklas inom mekanisk konstruktion. Du är kanske nyexaminerad högskole- eller civilingenjör, eller har arbetat något år inom konstruktion eller tillverkande industri. Det viktigaste för oss är att du vill lära dig och utvecklas tillsammans med oss.
Du har goda kunskap inom strukturanalys för stålkonstruktioner. Uppdragen kräver förmåga att leverera enligt fastställda tekniska krav och lagar. Du har en stark inre motor och vill hitta vägar framåt för att uppnå resultat. I ditt arbete är du målfokuserad och lösningsorienterad med ett sinne för ordning och struktur, samt en fallenhet för att leda dig själv.
Du kommer att verka i en miljö med många kontaktytor och tvärfunktionellt samarbete.
För denna profil är det önskvärt/meriterande med
Högskoleutbildning eller erfarenhet inom mekanisk konstruktion
Goda kunskaper strukturanalys för stålkonstruktioner
Kunskaper från mekanik/fixtur konstruktion inom plåtformning, svets och bearbetning
Erfarenhet från varvsindustrin
Arbetat med Autodesk Inventor och erfarenhet av Windchill/Creo Parametric
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995924