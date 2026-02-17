LV-montör sökes i Göteborg
2026-02-17
Har du erfarenhet inom däckbranschen och vill utvecklas i ett väletablerat företag inom fordonsbranschen? Då kanske du är nästa LV-montör till vår kund i Göteborg!Dina arbetsuppgifter
Du skulle ingå i ett väl sammansvetsat team av andra servicetekniker som arbetar med däck och bilservice för både personbilar och lastvagnar. I din roll kommer du arbeta brett med både lätta och tunga sidan. En merit är om du har arbetat med lastvagnar och redan har ett C-körkort. Kan du fordonsmekanik så är det ett plus.Kvalifikationer
• Har erfarenhet från arbete inom däckbranschen är ett krav och erfarenhet från bilservice är meriterande * Innehar B-körkort * Tycker om att arbeta självständigt och är van att tempoväxla när det behövs * Har kund fokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag * Tidigare haft kundkontakt och försäljningserfarenhet är meriterande * Har datorvana och erfarenhet av administration är meriterande
Vad vi erbjuder: Hos oss får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi tror på att alla som vill kan nå sina mål med rätt stöd och möjligheter. Som en del av Aura Personal blir du en del av ett team som ser din potential och hjälper dig att växa.
Om oss: Aura Personal är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kompetenta rekryterare som totalt har över 20 års erfarenhet av bemannings- och rekryteringsarbete. Ett nytänkande, lösningsorienterat och effektivt arbetssätt har gjort att vi under kort tid blivit framgångsrika i vårt arbete. Vi tror på flexibla bemanningslösningar utefter varje kunds respektive behov och värdesätter transparent kommunikation med såväl kund som kandidat. Som kandidat eller medarbetare hos oss blir du en viktig del av vår verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
