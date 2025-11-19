Luxadent Ystad söker tandläkare!
2025-11-19
Är du vår nästa stjärntandläkare?
Är du en engagerad tandläkare som brinner för högkvalitativ tandvård och söker en ny utmaning? Vill du bli en del av ett team där du kan påverka, bidra och växa tillsammans med oss? Då kan du vara den vi söker!
Luxadent Ystad öppnade nu under hösten och är redan en modern och uppskattad tandvårdsklinik mitt i centrala Ystad. Vi söker nu en erfaren och driven tandläkare som vill vara med och fortsätta utveckla kliniken tillsammans med oss.
Luxadent är en väletablerad aktör inom tandvården med starkt fokus på kvalitet, trygghet och ett personligt bemötande. Kliniken i Ystad är vår senaste satsning och ett naturligt steg i vår tillväxtresa. Här erbjuder vi både allmäntandvård och estetisk tandvård med moderna arbetssätt och hög teknisk standard.
Våra lokaler är nyrenoverade, fräscha och genomtänkta för bästa möjliga arbetsmiljö. Du kliver in i ett team som redan är igång, men där det fortfarande finns stort utrymme att påverka hur vi utvecklas, hur vi arbetar och vilken riktning kliniken tar framåt.Dina arbetsuppgifter
Som tandläkare hos oss kommer du att arbeta brett inom allmäntandvård, med möjlighet att fördjupa dig inom områden du brinner för. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Undersökningar, diagnostik och behandlingar av patienter i olika åldrar.
Behandlingar inom allmäntandvård, tandimplantat, kirurgi, protetik och estetisk tandvård
Planering av vård i nära samarbete med tandsköterska och eventuell tandhygienist.
Aktivt deltagande i klinikens utveckling och kvalitetsarbete.
Professionellt bemötande av patienter - alltid med fokus på trygghet och omtanke.Kvalifikationer
Legitimerad tandläkare med erfarenhet av arbete i svensk tandvård och minst 3 års erfarenhet
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Självständig, trygg i din yrkesroll och noggrann i ditt arbete.
Du är flexibel, prestigelös och trivs i en roll där du får ta ansvar.
Ett starkt patientfokus och förmåga att skapa förtroende.
Vi erbjuder
Möjligheten att vara med och påverka klinikens utveckling.
En dynamisk arbetsmiljö där din kompetens och dina idéer värderas.
Fräscha lokaler och senaste utrustningen.
Fortbildning och goda möjligheter till utveckling inom yrket. Vi lägger stort fokus på utveckling inom implantat och protetik.
Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@luxadent.se
.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Märk din ansökan med "Tandläkare Ystad".
Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa framtidens tandvård i Ystad!
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: jobb@luxadent.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare Ystad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Luxadent AB
(org.nr 559252-9886), http://www.luxadent.se
Stora Östergatan 34
)
271 34 YSTAD

Luxadent
Luxadent Jobbnummer
