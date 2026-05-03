Luxadent Ystad söker Tandhygienist
Är du vår nya tandhygienist?
Luxadent Ystad söker en engagerad tandhygienist som vill bidra till förstklassig tandvård. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kombinerar kliniskt arbete med administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-05-03Om företaget
Vi är en etablerad klinik på gågatan i Ystad med fokus på kvalitet och personlig service. Vårt sammansvetsade team värdesätter trygghet och patientens välbefinnande.Dina arbetsuppgifter
Utföra undersökningar och förebyggande tandvård.
Parod sanering och stödbehandling
Ge patientrådgivning och stödja god munhälsa.
Samarbeta med tandläkare och teamet.
Administrera journaler och tidsbokning.Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist.
Serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull.
God datorvana och erfarenhet av journalsystem.
Flytande svenska och engelska.
Vi erbjuder
En utvecklande och trivsam arbetsmiljö.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Bra pendlingsläge.
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till jobb@luxadent.se
(skriv Tandhygienist Ystad som referens)
Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: jobb@luxadent.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luxadent AB
(org.nr 559252-9886)
Stora Östergatan 34 (visa karta
)
271 34 YSTAD Arbetsplats
