Luxadent Helsingborg söker en tandsköterska
2026-01-07
Är du vår nya stjärn tandsköterska?
Är du en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som gillar att kombinera kliniskt arbete med administrativa uppgifter? Då kan du vara den vi söker! Vi på Luxadent Helsingborg söker en ny kollega som vill bidra till en förstklassig tandvårdsupplevelse för våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Luxadent Helsingborg är en väletablerad tandvårdsklinik belägen på Knutpunkten. Med fokus på kvalitet, trygghet och personlig service erbjuder vi våra patienter allt från allmäntandvård till mer specialiserade behandlingar. Vi är ett nära sammansvetsat team där patienternas hälsa och välbefinnande står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska på Luxadent kommer du att ha en varierande roll där du både assisterar tandläkare vid behandlingar och har andra administrativa uppgifter. Dina uppgifter inkluderar:
Assistera tandläkare under behandlingar och undersökningar.
Förbereda behandlingsrum och sterilisera utrustning.
Mottagning och registrering av patienter vid ankomst.
Boka, omboka och hantera patienters tider.
Administrera patientjournaler och hantera enklare fakturering.
Ge ett varmt och professionellt bemötande till våra patienter.Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska
God datorvana och erfarenhet av journalsystem.
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att ha ett omväxlande arbete.
God kommunikationsförmåga på svenska i både tal och skrift. Kunskaper i engelska är ett plus.
Du har ett starkt servicefokus och tycker om att möta människor i olika situationer.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö med härliga kollegor.
Ett arbete där du får möjlighet att utvecklas både kliniskt och administrativt.
Goda pendlingsmöjligheter.
Möjligheter till kompetensutveckling och utbildning.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@luxadent.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ange "Tandsköterska Helsingborg" som referens
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team på Luxadent Helsingborg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: ma@luxadent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luxadent AB
Järnvägsgatan 14 (visa karta
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
