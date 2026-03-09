Luotea söker efter en erfaren serviceelektriker i Linköping
Luotea FM AB / Installationselektrikerjobb / Linköping Visa alla installationselektrikerjobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luotea FM AB i Linköping
, Norrköping
, Skövde
, Jönköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en erfaren serviceelektriker som vill arbeta i en omväxlande miljö med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan denna roll vara rätt för dig - Luotea söker en kollega till ett av våra uppdrag i Linköping. Varmt välkommen med din ansökan till tjänsten Tekniker El.
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Under dina arbetsdagar jobbar du varierat med service, installationer och felavhjälpande underhåll på elanläggningar inom fastighet. Du utvärderar situationen som uppstått, rapporterar eventuella avvikelser med förbättrings- och åtgärdsförslag samt utför arbetet. Du kommer att delta i en del mindre projekt gällande el-installationer, som även inkluderar offertarbete. Du tar även hand om el-anläggningarnas tillsyn & skötsel i enlighet med våra kundavtal.
Du blir en del av ett glatt gäng specialister och får tillfälle att bekanta dig med andra teknikområden, såsom ventilation, värme och energi. Som team tror vi på nära samarbete så vid behov kommer du att stötta våra Fastighets- och Drifttekniker. Rollen är ambulerande och innebär allt från enklare installation av tex vägguttag, brytare, ljusarmaturer etc, till installation av fläktmotorer, spjäll, styrdon, pumpar etc. För att lyckas i rollen behöver du:
• Godkänd elektrikerutbildning (ECY eller B-auktorisation)
• Vana att läsa el-scheman och felsökning på egen hand
• Ett par års erfarenhet av rollen som serviceelektriker
• Mycket god förmåga att kommunicera med kunder och kollegor
• Behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift
• God datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
• B-körkort är ett krav
Meriterande
•
Heta arbeten
•
Liftkort
• Erfarenhet av att jobba med fastighetsdrift
• Erfarenhet av service & underhåll även inom andra teknikområden
•
Erfarenhet av systemet Helvar
Om dig
För att kunna lösa varierade typer av uppgifter är din problemlösningsförmåga A och O. Du är initiativrik, duktig på att bygga goda relationer och är kvalitetsmedveten. Du är ansvarstagande och trivs med kombinationen av självständigt arbete och arbete i grupp. Du tar stort eget ansvar i att planera och styra ditt arbete och arbetar därför strukturerat och med god prioriteringsförmåga.
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens- och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Som en del i rekryteringsprocessen kan bakgrundkontroll komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterande gruppchef Oscar på mail; oscar.alsen@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Jobbnummer
9785732