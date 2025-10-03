Lunchkock sökes till restaurang i Frösunda, Solna
2025-10-03
Vi söker en erfaren och självgående kock som kan ansvara för lunchserveringen i vår lilla restaurang i Frösunda. Rollen innebär att planera, förbereda och tillaga dagens lunch samt säkerställa en god kvalitet i både smak och presentation.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Ansvara för hela lunchservicen från förberedelse till serveringsklar mat
Planera och variera lunchmenyn efter säsong och råvarutillgång
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Bidra till en positiv upplevelse för våra gästerKvalifikationer
Tidigare erfarenhet som kock, gärna inom lunchservering
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt under tidspress
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
Serviceinriktad med känsla för kvalitet
Flexibel och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga, samtidigt trygg i att arbeta självständigt
Meriterande:
Erfarenhet från restaurangbranschen i liknande roller
Intresse för att utveckla menyer och bidra med nya idéer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: ilpalazzo41@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IL Frösunda AB
(org.nr 556865-6762) Jobbnummer
9540601