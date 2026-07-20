Lunchkock sökes till Hasse på Sjökanten
Hasse på sjökanten AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-07-20
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Hasse på sjökanten söker nu dig som är serviceinriktad och älskar att dela med dig av din goda mat. Dagens lunch som vi serverar är husmanskost så detta måste du kunna ut i fingerspetsarna.
Du är glad, energisk, noggrann, lojal och har ett gott värdskap.
Arbetsuppgifterna är varierande då vi är ett mindre ställe så alla hjälps vi åt. Vi vill att du är flexibel och kan tänka dig att jobba med både dagens lunch samt a la carte för kvällen.
Är det dig vi söker så tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: kontakt@hassepasjokanten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hasse på sjökanten AB
(org.nr 556788-4381)
Rekrytvägen 5 (visa karta
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553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Sandra Rosengren kontakt@hassepasjokanten.se Jobbnummer
10007756