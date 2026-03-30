Lunchkock på Åkerblads Hotell Tällberg
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & Spa är en familjeägd hotellverksamhet belägen i vackra Tällberg, Dalarna. Gården har sedan 1400-talet varit i familjen Åkerblads ägo & idag arbetar 19:e - 22:a generationen Åkerblad tillsammans med ett starkt 40-manna team för att ge gästen en minnesvärd upplevelse. Upplevelser är vårt nyckelord, det är vad vi förmedlar till gästen från det att hen checkar in tills dess att hen längtar tillbaka till Siljans glittrande vatten. Vårt mål är att leverera en unik produkt vilket avspeglar sig inte bara i de anrika lokalerna utan även i hotellets 73 st. gästrum där alla är personligt inredda & inget rum är det andra likt. Vår restaurang arbetar med lokalt producerade råvaror & personliga smaker, för såväl konferensgäster som för weekendgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor & har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité & service är ledorden.
Lunchkock, 1 Heltidstjänst, Tillsvidare
Dina arbetsuppgifter...
Som kock ingår du i ett starkt team.
Du behärskar kallkökets arbetsuppgifter lika väl som varmkökets samtliga sysslor.
Då varunamnet Åkerblads står för kvalitet tillagar vi allt ifrån bröd och fonder till majonnäser och glassar, från råvara till färdig produkt. Att laga mat från grunden är för er som för oss en självklarhet.
Vi söker en person som i huvudsak arbetar dagtid, med våra otroligt populära luncher.
Arbetstiderna är förlagt till dagtid under både vardagar och veckoslut.
Förutom din yrkesskicklighet färgar även yrkesstoltheten en vän av ordning och goda hygienkunskaper.
Kompetensprofil...
Du har minst ett par år bakom er av liknande tjänst, samt restaurangutbildning. Alternativt lång arbetslivserfarenhet som överensstämmer enligt förstnämnda.
Dina viktigaste egenskaper domineras av god samarbetsförmåga, att vara en viktig del i ett sammanfogat team. Samt att även kunna arbeta snabbt och prioriterande med kvalitetsöverensstämmande resultat på Åkerblads krav.
Vi lägger stor vikt på personkemi, yrkesstolthet och ditt intresse för att leva med branschens och vår ständiga utveckling.
God kännedom och erfarenhet av Svensk husmanskost är ett krav.
Information...
Tjänsten är en tillsvidareanställning 100% med tillträde från nu. Det viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare och därför är vi flexibla i startdatum.
Vi tillämpar intervjuprocessen från det att ansökningarna börjar tillkomma oss.
Du sänder din ansökan till oss via mail, kokschef@akerblads.se
, märk ansökan med "Lunchkock" Vid frågor som berör tjänsterna är ni varmt välkomna att kontakta oss på samma adress.
Vi ser att ni sänder er ansökan till innan den 29/4
Varmt välkommen med din ansökan. Hoppas du kommer att trivas i vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: kokschef@akerblads.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkerblads i Tällberg AB
Sjögattu 2
793 70 TÄLLBERG Kontakt
Fredrik Svedberg hr@akerblads.se 0247-50800
9827045