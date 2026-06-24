Lunchkock & Catering

Gåverud Kök & Catering Bohus AB / Kockjobb / Ale
2026-06-24


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Vi på Gåverud Kök & Catering expanderar och söker framförallt en lunchkock med minst 2-4 års erfarenhet. Du kommer att jobba tillsammans med 2-3 personer i köket och förbereda lunch samt catering.
Arbetstiderna är förlagda mellan 06:30 -15:00 men även vissa kvällar och helger kan förekomma vid behov/ säsong t.ex. studenter, avslutningar och jul. Vi är alltid stängt v.28-31.
Vi är ett familjeföretag som har funnits i ca: 6 år och vi gör allt från frallor, smörgåstårtor, tårtor, bufféer, lunch, bröllop, begravningar & frukost.
Vad som förväntas av dig som söker:
Du är matintresserad och har ett gott humör. Vi tror på lagarbete och att jobba tillsammans.
Ansökningar kommer att behandlas löpande så skicka iväg din ansökan snarast. Tillträde från v.33 eller enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal
B-körkort med manuell behörighet är ett krav då det kan behövas köras ut beställningar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Ansökan sker via e-post
E-post: Gaverud@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gåverud Kök & Catering Bohus AB (org.nr 559257-5319)
Färjevägen 1 (visa karta)
445 34  BOHUS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Marcus Gåverud
Gaverud@gmail.com
0706116878

Jobbnummer
9976845

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