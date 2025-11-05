Lunchbiträde 50% på Brasserie Bouquet
2025-11-05
Brasserie Bouquet är en välbesökt restaurangen belägen precis vid Stora Torget i centrala Linköping. Ambitionen att bli en självklar mötesplats för linköpingsborna. Vi vill med bra stämning bland personal och gäster skapa en harmonisk miljö för alla. Vi har väldigt brett utbud av mat, dryck. På våran året om-uteservering är ambitionen att skapa en oas mitt i centrala Linköping, precis vid Stora torget.
3 egenskaper vi uppskattar är:
• Ambitiös
• Socialt intelligent
• Mogen
Nu söker vi nya medarbetare till vårat populära Brasserie. Är du nytänkande och tycker om att utveckla din arbetsplats, lockar det dig att stödja ambitionerna mot ständig utveckling och att bidra till den goda stämningen? Om så är fallet kan detta vara en tjänst för dig.
Som Lunchbiträde på Brasserie Bouquet har du fasta arbetstider måndag till fredag. Det krävs att du kan hålla dig fokuserad och lugn under stressiga stunder, samtidigt som du har fokus på att ge gästerna bästa möjliga service. En positiv inställning och nära till ett leende i alla lägen är egenskaper både vi och våra gäster värderar högt. Vi vill se att du utför dina arbetsuppgifter med glädje och yrkesstolthet.
omfattning 50% med möjlighet till upp till 100%
Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
