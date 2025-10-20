Lunch Personal med Stöd
2025-10-20
Vi söker lunchpersonal till Torstens Ängelholm!
Vi söker dig som vill jobba hos oss på vardagar mellan 08.00-16.00.
Arbetet består främst av servering, städning och förberedelser inför lunchserveringen.
Tjänsten passar perfekt för dig som har stöd via Arbetsförmedlingen och vill arbeta i en trivsam miljö med härliga kollegor.
Du behöver vara positiv, stresstålig, noggrann och tycka om att möta människor. Erfarenhet från restaurang är ett plus, men inget krav - vi lär upp rätt person på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: jobb@torstens.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torstens Smakar Mera AB
(org.nr 556805-5536)
Storgatan 39 0TR (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9564518