Lunch kock Sökes Omgående
2025-08-29
Vi söker en engagerad och erfaren Svenk husmanskost lunch kock som delar vår passion för matlagning och kvalitet. Du bör ha en stark känsla för att laga mat från grunden och uppskatta klassiska svenska smaker. För att trivas hos oss tror vi att du är ansvarsfull, lojal, strukturerad, stresstålig, många bollar i luften , målinriktad, positiv och samarbetsvillig.
Du ska kunna förbereda för tre dagens lunch rätter dagligen.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Expert på husmanskost
• Lyhörd
• Ansvara för den dagliga verksamheten i köket
• Ansvara tillagning av 3 dagens rätt, dagligen.
• Laga högkvalitativ och näringsrik mat från grunden
• Följa vår egenkontroll för att säkerställa hygien och kvalitet
• Utföra städning och diskning enligt rutiner
• Ansvara för inköp av råvaror och hantering av lager
• Ha goda kunskaper i svenska språket för att kommunicera med kunder och kollegor
• Ha datorvana för att hantera beställningar och administrativa uppgifterKvalifikationer
• minst 5 års erfarenhet
• Strukturerad
• Gedigen erfarenhet av matlagning och köksarbete
• Stort intresse för mat och kvalitet
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• God hygien och noggrannhet i arbetet
• Datorvana och goda kunskaper i svenska språket
Lön: Fast månadslön, beroende ålder och erfarenhet, plus bonusar
Arbetstider: Mån-fre, 8 h
07.00-15.00
Tjänsten kommer att tillsättas när vi hittat rätt kandidat för utmaningen endast seriösa ansökningar läses. Det finns även möjlighet att erbjuda ett delägarskap i bolaget vid rätt kandidat.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: eeeakrogen@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glassbaren Globen AB
Arenavägen 55
121 77 JOHANNESHOV
För detta jobb krävs körkort.
Gelato Box
