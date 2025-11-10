"Lunch kock" med ansvar sökes till Big Ben.
Restaurang M & i AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang M & i AB i Stockholm
Big Ben ligger på Söder i Stockholm och är en mycket populär krog med både lunch och kvällsverksamhet inriktad på en uppskattad och varierad meny med såväl svenskt och internationellt kök. Vi söker dig som:
• har flerårig erfarenhet av matlagning , Lunch Svensk husmanskost.
• stresstålig
• är glad positiv och utåtriktad
• tycker om att arbeta i ett team
• renlighet ska vara en självklarhet Big Ben ligger på Folkungagatan i Stockholm och är en mycket populär krog med både lunch och kvällsverksamhet, inriktad på en uppskattad och varierad meny med såväl svenskt och internationellt kök. Arbetet avser ansvar för lunch, menyplanering och varubeställning.
• Du som söker bör ha några års erfarenhet av liknade verksamhet.
• Du skall kunna arbeta självständigt.
• Du är van att arbeta i högt tempo är stresståligt.
• Du är ambitiös, drivande, punktligt och pålitlig.
• Du ska kunna göra dig förstådd på svenska både tal och skrift.
Känner du att du kan vara rätt person i så fall är du välkommen att skicka en CV till info@bigben.nu
så återkommer vi för en intervju.
På återhörande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: info@bigben.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunch kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang M & i AB
(org.nr 556400-1575), http://www.bigben.nu
Folkungagatan 97 (visa karta
)
116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Big Ben Pub & Restaurang Jobbnummer
9598031