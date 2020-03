Luleå kommun söker Samhällsutvecklingschef - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Luleå2020-03-10Vill du vara med och utveckla Luleå? Luleå kommun söker just nu en Samhällsutvecklingschef som har ett brinnande intresse för hållbar samhällsutveckling!Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Kommunstaben är kommunstyrelsens förvaltning och består av fem avdelningar. Vi är en gemensam resurs för hela kommunen och våra kommunala bolag. Vi arbetar med samverkan inom staben och verksamheterna för att bli ännu bättre på att skickliggöra dem vi finns till för, samtidigt som vi möjliggör och leder en rättssäker och effektiv leverans till medborgarna. Kompassen är inställd på Vision 2050 och vi siktar till att börja med på att utveckla Luleå till en hållbar stad genom att integrera de globala målen i Agenda 2030 i kommunens verksamheter.Samhällsutvecklingsenheten består av 15 medarbetare och är en del av Kommunstabens avdelning Demokrati och samhälle.Som samhällsutvecklingschef kommer du att leda enhetens medarbetare som stödjer, driver och följer upp kommunens arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med medarbetarna förväntas du stärka och utveckla kommunens förmåga inom strategisk social-, ekologisk-, näringslivs- och infrastrukturutveckling och stå för ett brett hållbarhetsperspektiv i kommunens samhällsplanering. Arbetet innebär en nära samverkan med kommunens olika förvaltningar och bolag. I rollen som samhällsutvecklingschef ingår även personal- och ekonomiansvar för enheten, verksamhetsplanering- och uppföljning samt att driva olika typer av förändrings- och utvecklingsarbete.2020-03-10Vi söker dig som har akademisk examen inom samhällsbyggnad eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av utvecklingsarbete är ett krav för rollen och du som söker tjänsten skall drivas av att utveckla och förankra strategier för hållbar samhällsutveckling. Som ledare har du ett ledarskap som kännetecknas av lyhördhet, förmåga att motivera andra och skapa ett gott arbetsklimat. Du har ett brinnande intresse för integrerad samhällsplanering och kunskap om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och har en förståelse för arbete inom en politiskt styrd organisation. Som person har du en förmåga till strategiskt tänkande, är strukturerad, analytisk och målmedveten i ditt arbetssätt. Utöver formella krav är personliga egenskaper som anses betydande för rollen av stor vikt i rekryteringsprocessen.Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, eventuella frågor går direkt till StudentConsultings rekryteringskonsult Therese Vikenbacke via e-post: therese.vikenbacke@studentconsulting.com Fackliga företrädareSveriges IngenjörerJan Lundqvist0920-45 5354Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag för tjänsten är den 29 mars.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-03-29Studentconsulting Sweden AB (Publ)5141348