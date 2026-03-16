Lugnvik HC välkomnar en receptionist till ett vikariat!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Lugnviks hälsocentral inom Primärvården söker nu en receptionist till ett vikariat som vill bli en del av vårt team och den första instans som våra patienter möter vid besök. Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Vår hälsocentral ligger strax utanför centrala Östersund och präglas av trivsel, engagemang och ett starkt fokus på god arbetsmiljö. Hos oss möts du av ett nära och professionellt samarbete mellan alla yrkeskategorier. Vi är omkring 40 medarbetare och två enhetschefer som tillsammans ansvarar för drygt 7 500 listade patienter. Hälsocentralen bemannas av både specialister och utbildningsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här finns även rehabkoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeuter och en psykosocial mottagning som består av flera psykologer, psykoterapeut och kurator. Du kommer att ingå vår grupp som arbetar med administrationen på Lugnvik. Administrationen består av våra medicinska sekreterare och dig som receptionist. Vi har ett nära samarbete med administrationen i Lit och jobbar ihop som ett team.
Du kommer att få jobba dagtid i en positiv miljö på en välfungerande och välbemannad hälsocentral. Du blir en del av ett härligt och energiskt gäng och här får du själv möjlighet att växa och träffa patienter med olika behov. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som receptionist är du den första personen våra patienter möter när de kommer till hälsocentralen. Du ansvarar för att ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande och besvara de frågor som uppstår i samband med besöket. Rollen som receptionist innehåller ett brett och omväxlande arbetsinnehåll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Mottagning av patienter i receptionen och besvarande av inkommande frågor.
* Posthantering, inklusive sortering och distribution.
* Administrativt stöd till verksamhetens personal i olika ärenden.
* Arbete i journalsystemet Cosmic, såsom att hantera administrativa uppgifter kopplade till patientflöden.
* Beställning av kontorsmaterial och övriga förbrukningsvaror.
* Felanmälningar till fastighetsservice och uppföljning av ärenden.
* Övriga uppgifter som bidrar till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt en allt i allo-funktion med stort ansvar och variation.
Detta vikariat passar dig som uppskattar ett brett uppdrag, trivs med varierande arbetsuppgifter och har förmåga att arbeta strukturerat även när många frågor behöver hanteras samtidigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad receptionist eller har undersköterskeutbildning, läkarsekreterare/medicinsk sekreterare eller vårdadministratörsutbildning, gärna kombinerat med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Kunskap i och erfarenhet av att använda Cosmic samt ärenden i 1177 är meriterande. Du som medarbetare har hög professionalism och engagemang som kan bidra till att ge våra patienter ett gott första bemötande. I rollen fungerar du som hälsocentralens första instans, vilket innebär att du blir den första kontaktpersonen för våra patienter och därmed en central del av verksamhetens ansikte utåt.
Du är kommunikativ, lyhörd och har ett starkt servicefokus. Du har förmåga att skapa trygghet i mötet med patienter och trivs med att arbeta i en miljö där arbetsuppgifterna skiftar och där nya situationer uppstår dagligen. Rollen kräver en hög grad av flexibilitet, samarbetsförmåga samt förmågan att ta egna initiativ
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning sker löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/74/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
https://www.regionjh.se/
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Malin Leyonberg malin.leyonberg@regionjh.se 0738076482
9798367