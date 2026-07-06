Lugn nattjänst som personlig assistent på Södermalm (deltid)
Fri Assistans Sthlm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-06
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Lugn nattjänst som personlig assistent på Södermalm (deltid)
Jag är en 45-årig kvinna som bor på Södermalm och söker nu två personliga assistenter som vill bli en del av mitt team. Jag söker dig som vill arbeta deltid då tjänsten omfattar minst 12 timmar per vecka, vilket passar dig som exempelvis studerar eller har en annan sysselsättning vid sidan av.
Det är även en fördel om du är flexibel och kan täcka upp vid både planerad och oplanerad frånvaro. Arbetspassen är kl.19:00–10:00, varav kl.02:00–09:15 är väntetid/jour med möjlighet att sova.
Jag tycker om att vara aktiv i vardagen, till exempel genom träning, promenader och att komma ut i naturen. Jag har ett intresse för hälsa och välmående och uppskattar även lugnare aktiviteter som exempelvis yoga. Musik och kulturella upplevelser är också något jag tycker om och gärna tar del av. Har du liknande intressen är det ett plus, men det viktigaste är att vi trivs i samarbetet.
Jag använder rullstol och behöver hjälp vid olika personförflyttningar. För att du ska kunna arbeta säkert och ergonomiskt behöver du ha god fysisk förmåga och vara trygg i att arbeta i stabila, upprätta arbetsställningar även när det finns viss höjdskillnad mellan oss.
Erfarenhet av förflyttningsteknik eller annat fysiskt stödarbete är meriterande.
Det är en fördel om du tränar regelbundet eller har ett aktivt fritidsliv.
Ibland behöver jag också stöd i kommunikation, därför är det viktigt att du behärskar svenska i tal och skrift.
Jag söker dig som:
• Är trygg, lyhörd och intresserad av att skapa en lugn och respektfull arbetsrelation
• Har god fysisk förmåga
• Är bekväm med nattpass och jour
• Trivs med att vara aktiv, gå promenader och följa med på träning eller kulturella aktiviteter
• Är rökfri
• Ser långsiktighet som något positivt
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller omsorgsarbete är ett plus, men inte ett krav. Det viktigaste är att vi fungerar bra tillsammans och att du har rätt energi och inställning.
Anställningen är tillsvidare, men för allas skull kommer du till att börja med att anställas på en tre månaders provanställning.
Tillträde sker efter överenskommelse, men gärna om du finns tillgänglig redan i juli.
Låter det här som något för dig?
Har du frågor om arbetet är du varmt välkommen att höra av dig via mejl till Alexandra.
Jag ser fram emot att läsa din ansökan!
Vi på Fri Assistans administrerar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län. Vi är måna om att erbjuda hög service till både uppdragsgivare och medarbetare eftersom vi vet att bra personliga assistenter är en förutsättning för bra personlig assistans. Därför vill vi vara en riktigt bra arbetsgivare och arbeta för goda relationer med varje medarbetare.
Vi är anslutna till Fremia och följer kollektivavtal, det ger dig som anställd trygga och tydliga anställningsvillkor. Utöver det erbjuder vi friskvårdsbidrag, smidig tidrapportering, tillgänglighet dygnet runt samt fortbildning i rollen som personlig assistent. Vi vill att du ska trivas och stanna hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fri Assistans Sthlm AB
(org.nr 556992-8228)
Västgötagränd 5 (visa karta
)
118 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Fri Assistans Sthlm AB Kontakt
Kund- och personalansvarig
Alexandra Wärnberg Sazesh alexandra@friassistans.se Jobbnummer
9994448