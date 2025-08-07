Lugn kille behöver dig som personlig assistent!
2025-08-07
Om jobbet
Vill du hjälpa en go och snäll kille i hans vardag?
Vi söker dig som är positiv, lyhörd, pålitlig och har intresse för att hjälpa en glad kille på snart 20 år under dagtid, kvällar och nätter. Bor med föräldrar och syskon i en härlig hemmamiljö strax utanför stan.
Då han inte kan kommunicera med ord måste du som assistent ha förmåga att läsa av hans kroppsspråk och signaler. Vilket man snabbt lär sig när man börjar jobba som assistent. Det är även av stor vikt att du kan prata med honom trots att du inte får något svar tillbaka. Han känner av din sinnesstämning och påverkas av den, därför är det bra att du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt sak.
Arbetsuppgifter
Han har ett stort hjälpbehov och du kommer att arbeta med förflyttning, intim hygien, träning, måltider (sondmatning) samt ombesörja att hans utrymmen i hemmet hålls rent och fint.
Du kommer att arbeta på ett rullande fyra veckors schema där du arbetar dag, kväll, fyra nattpass och en helg. Dubbel assistans större delen av dygnet men kan förekomma ensamarbete.
Tjänsten är 92,5%
Lön: Timlön + OB
Tjänsten ska tillsättas 2025-08-25 eller efter överenskommelse.
Vem passar för tjänsten? Vem söker vi?
För att klara av rollen som assistent behöver du ha god fysisk hälsa för att orka dra/köra hans rullstol samt hjälpa honom med förflyttningar. I hans hem finns liftar som hjälpmedel men det krävs en viss styrka.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och kan se möjligheter
För att passa och trivas i rollen behöver du ha ett positivt förhållningsätt och lätt för att samarbeta med andra.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Hur ansöker du?
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida dfarm.se för att lämna in din ansökningshandling. Du kan också klicka på länken längre ned på denna sida. Märk ansökningen med MS1
Rekryteringen kommer avslutas direkt när lämplig kandidat är hittad.Om företaget
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistans samordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara i Din Förlängda Arm i Norr AB. Det är Din Förlängda Arm i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig.
Din Förlängda Arm har kollektivavtal tecknat med Kommunal. Så ansöker du
