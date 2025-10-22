Luftvärnsregementet söker Stabsofficer SO 7 till G1
Försvarsmakten / Militärjobb / Halmstad Visa alla militärjobb i Halmstad
2025-10-22
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Luftvärnsregementet i Halmstad är inne i en spännande och utvecklande period med införande av nya system och förband, samtidigt som medlemskapet i NATO påverkar oss i en ny riktning. Som en del i detta söker regementets personalavdelning G1 en stabsofficer.
OM TJÄNSTEN
I din roll som stabsofficer på Lv 6 personalavdelning/G1 kommer du att arbeta som chefsstöd inom personaltjänst i krigsorganisationen och grundorganisationen. Du kommer vara en del av en sektion med målet att förvalta och utveckla personaltjänsten inom regementet. Det innebär även att du kommer leda, stödja och utbilda inom krigsplaceringsarbete, upprätta och utveckla orderverk inom personaltjänst, samt utbilda krigsförbandets chefer i krigspersonaltjänst. I din roll förväntas du även vara inläst på våra avtal kopplat till insatsverksamhet i syfte att stödja luftvärnsbataljonerna vid Lv 6 vid nationella och internationella operationer.
Som stabsofficer i Lv 6 stab och på G1 som avdelning kommer du även erhålla andra uppgifter och delta i stabens övriga arbete och verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Yrkesofficersexamen
• Körkort B
MERITERANDE
• Genomfört kursen Personaltjänst vid insatser och operationer
• Arbetat med eller innehar utbildning inom i krigsplacering och mobilisering
• Erfarenhet av att jobba i stab på kompani och/eller bataljonsnivå
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att prioritera och följa upp ställda uppgifter. Du kommer att ha stort eget ansvar vilket kräver att du är driven, kan ta egna initiativ och verkar för utveckling och förbättring inom ditt funktionsområde.
Vidare ser vi att du är en lösningsorienterad person med förmåga att se saker i ett större sammanhang.
Vi vill ha en lagspelare som fungerar bra i samarbetet med andra människor eftersom många av våra uppgifter kräver samverkan mellan flera parter. Vi önskar att du är lyhörd och empatisk i relationen till andra samt vågar vara ärlig när så behövs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Befattningen är en tillsvidareanställning, militär befattning SO 7 placerad på G1 vid Lv 6. Nyanställning inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Halmstad. Arbetet innebär såväl tjänsteresor som deltagande vid övningar.
Sista ansökningsdag är 2025-11-07
UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN KAN LÄMNAS AV
Markus Hellby, Sektionschef Personaltjänst markus.hellby@mil.se
Fackliga företrädare:
Saco: Patrik Hansén
SEKO: Jörgen Stehn
OFR/S: Senadin Sela
OFR/O: Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 035-266 20 00
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9569208