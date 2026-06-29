Luftvärnsregementet söker registrator
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2026-06-29
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Luftvärnsregementet söker nu en registrator till Garnisonsenheten och Garnisonsavdelningen. Vi söker en medarbetare med god initiativförmåga och som vill vara med och utvecklas i en växande organisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som registrator kommer du arbeta med registrering, distribuering och expediering av inkommande och utgående handlingar samt med att bemanna i vår kunddisk där du ger stöd och service till Försvarsmaktens handläggare i dokumenthanteringsfrågor. Det innebär mycket samverkan internt inom Försvarsmakten samt extern kontakt med allmänheten. Utöver detta ingår arbete med övriga förekommande uppgifter på avdelningen. Du kommer även att delta i de projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom informationshanteringsområdet samt i övningsverksamhet inom Försvarsmakten. Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
• Arbetat som registrator eller innehar annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
• Erfarenhet av administration och handläggning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort manuell växellåda
Meriterande
• Diplomerad registratorutbildning eller motsvarande
• Kunskaper om regelsystem, rutiner och metoder inom dokumenthanteringsområdet
• Erfarenhet av stabs-, expeditions- och/eller arkivtjänst inom myndighet
• Erfarenhet av arbete med sekretessbelagda handlingar inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av att hantera signalskyddsmateriel och signalskyddsnycklar.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, i synnerhet inom Försvarsmakten. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och är strukturerad i ditt arbete. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du har förmågan att arbeta självständigt likväl i grupp som med andra människor och du bidrar aktivt till ett gott samarbete och bra stämning. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar samt har förmågan att arbeta lugnt och metodisk under perioder med högre arbetsbelastning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar, vilket du självklart delar med oss. Övrig information
Tjänsten är en heltids- och tillsvidare anställning som en civil befattning. Anställningen inleds
med en provanställning om 6 månader.
Lön och förmåner enligt kollektivavtal. Lägsta inplacering för denna befattningen är 34 550kr
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Halmstad och resor förekommer i tjänsten, främst inom Sverige. Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Mj Lars-Rune Mauritzson.
Vid frågor kring rekryteringen är du välkommen att kontakta Lv 6 HR-avdelning, g1-lv6@mil.se
Fackliga företrädare:
SACO, Patrik Hansén
SEKO, Jörgen Stehn
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev med en motivering om varför du passar för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
302 30 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982358