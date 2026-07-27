Luftvärnsregementet söker administratör
Försvarsmakten / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-07-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs i en roll där du får stödja andra? Vill du ha ett stimulerande arbete där varje dag kan se olika ut? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om enheten
Logistikenhet Halmstad är en garnisonsresurs som genomför logistikstöd enligt mandat och gränsdragningar i styrande dokument och centrala funktions styrningar. LogE samordnar och prioriterar behoven från understödda OrgE avseende stöd till förbandsproduktion inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst samt återrapporterar genomförd verksamhet till understödda OrgE och Försvarsgrensstab.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör ansvarar du för expeditionstjänsten vid enheten. Du stödjer de tre avdelningarna som finns på Logistikenheten med utveckling och kvalitetssäkring av utformning, innehåll, publicering och lagring av dokument. Som en del av det grundläggande stabsarbetet hanterar du olika typer av information, för protokoll vid möten och ordergivning. Du är en del i stabens informationsnät i stort och smått.
• Du dokumenterar och skriver underlag inför och under möten samt ordergivningar
• Du stödjer förande samt kvalitetssäkrar ärende- och uppföljningslista samt stabsarbetsplan
• Du är första linjens IT-support för enhetens medlemmar
• Du hjälper enheten med bokningar (TimeEdit/Outlook) och inköpsärenden.
• Du hjälper enheten med skrivelsehantering och arkivering
• Du hanterar tablåer, lägeskartor, in-och ut pärmar, expenser mm. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• Erfarenhet av administration och handläggning
• Goda färdigheter i Microsoft Office
• B-körkort
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av PRIO (SAP) och intranätet EMILIA
• Erfarenhet av inventering och försvarets materiell
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystemet VIDAR
• Erfarenhet av, och intresse för, datorer
• Erfarenhet av stabsassistentarbete eller motsvarande erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet
• Kurserfarenhet av försvarets frivilligverksamhet
• Genomförd militär grundutbildning (GU, GMU, VPL) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en strukturerad lagspelare med stark analytisk förmåga och stor eget driv. Du har lätt att samarbeta med andra, tar egna initiativ och kommunicerar obehindrat i tal och text. Att vara administratör på Logistikenheten innebär att du måste ha omdöme, kunskap och empatisk förmåg att fatta egna beslut. Det är centralt att du naturligt agerar inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund. Vi lägger stor vikt på det goda ledarskapet/medarbetarskapet och det är vår förmåga att leva upp till detta som ger oss förutsättningar att rekrytera och behålla vår personal och därmed bygga upp en verksamhet som levererar det som efterfrågas av oss.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet Övrig information
Tjänsten är en heltids- och tillsvidare anställning som en civil befattning. Anställningen inleds med en provanställning om 6 månader.
Lön och förmåner enligt kollektivavtal. Lägsta inplacering för denna befattningen är 30 350 kr
Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Halmstad.
Resor förekommer i tjänsten, arbetet medför krav på inrikes/utrikes resor.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Mj Joakim Roth, stabschef LogE
Fackliga företrädare:
SACO, Patrik Hansén
SEKO, Jörgen Stehn
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-21. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev med en motivering om varför du passar för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Göteborgsvägen (visa karta
)
302 30 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10012018