Luftvärmepumps- och Vitvaruinstallatör
Holje Energiservice Aktiebolag / VVS-jobb / Karlshamn Visa alla vvs-jobb i Karlshamn
2026-07-05
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Vill du bli en del av ett växande företag där kvalitet, service och kundnöjdhet står i fokus? Nu söker vi en engagerad och självgående installatör som vill arbeta med installation av luftvärmepumpar och vitvaror hos oss på Elon i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Som installatör kommer du att arbeta med installation, montering, service och driftsättning av luftvärmepumpar samt installation av vitvaror hos privatpersoner och företag. Du är företagets ansikte utåt och har daglig kontakt med våra kunder, vilket ställer höga krav på servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av installation av luftvärmepumpar och/eller vitvaror.
Har giltigt kylcertifikat (F-gascertifikat)
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt.
Har B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning.
Servicebil och nödvändiga arbetsverktyg.Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: kenny.hakansson@elon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Installatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holje Energiservice Aktiebolag
(org.nr 556473-2708), http://www.elon.se
Strömmavägen 2 (visa karta
)
374 32 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elon Karlshamn Jobbnummer
9992824