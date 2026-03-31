Luftstridsskolan söker Stabsassistent GSS/K
Luftstridsskolan söker Stabsassistent till Stabsledningen
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga - på riktigt?
Är du en person som gillar struktur, tar ansvar och trivs i ett högt tempo där din insats gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Luftstridsskolan (LSS) är ett förband i utveckling, där innovation och moderna arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att växa, påverka och bidra till Sveriges säkerhet i en organisation där din insats spelar roll.
Kort om LSS stab:
LSS stab har en central roll i att skapa förutsättningar för C LSS att ta effektiva beslut och ge tydlig ledning genom att vi:
• Stödjer chefens beslutsfattande
• Rapporterar till högre chef
• Orienterar och stödjer underlydande enheter
• Leder viktiga funktionsområden som logistik, arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet
I takt med att LSS utvecklas mot att bli ett krigsförband ställs allt högre krav på struktur, samarbete och fungerande arbetssätt - oavsett beredskapsläge.
Om befattningen:
Som stabsassistent får du en central roll i stabsledningen - du är med där det händer. Du arbetar nära chefer och kollegor med att förbereda, genomföra och följa upp möten, beslut och verksamhet. Du bidrar till att skapa struktur i komplexa sammanhang och ser till att information når rätt personer i rätt tid.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat:
• Administrativt stöd till ledning och avdelningschefer
• Expeditions- och kontorstjänst
• Framtagande av skrivelser, protokoll och beslutsunderlag
• Bokningar, beställningar och samordning
• Uppdatering av samarbetsytor och stödsystem
Du förväntas arbeta självständigt, ta ansvar och bidra till ordning och struktur - samtidigt som du är en del av ett team där samarbete är avgörande. Tjänsten är placerad i Uppsala men resor kan förekomma då LSS har verksamhet på flera orter i landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ge administrativt stöd till chefer inom verksamhetsledning, samband-, expedition- och kontorstjänst
• Följa upp inkomna uppgifter i uppgiftsliggare och stödsystem
• Stödja stabens ärendehantering och framtagande av underlag
• Utveckla och förbättra interna rutiner och administrativa processer
• Säkerställa god informationsspridning inom staben
• Delta i arbetsgrupper och tillfälliga uppdrag
• Medverka i planering och genomförande av övningar
• Genomförd värnplikt (eller GMU) i Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datorvana, särskilt inom Microsoft Office
• B-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som tar ansvar och gillar att få saker att fungera. Du är:
• Strukturerad och noggrann - du har koll på detaljerna
• Prestigelös och lösningsorienterad
• En lagspelare som stöttar andra och bidrar till helheten
• Bekväm i ett högt tempo med varierande och ibland komplexa uppgifter
Du delar Försvarsmaktens värdegrund och motiveras av att bidra till ett större sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet som stabsassistent, underrättelseassistent eller säkerhetsassistent
• Genomförd stabstjänstutbildning
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
• Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system
• Tidigare eller nuvarande anställning inom Försvarsmakten
För upplysningar om befattningen kontakta:
Stabsförvaltare Magnus Tunberg
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, tfn 076-808 75 40 Övrig information
• Militär befattning
• Anställningsform: GSS/K med tidsbegränsad anställning 6 år varav 6 månaders provanställning om det innebär nyanställning
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Uppsala
• Tjänsteresor med övernattning kan förekomma
• Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00
Sista dag för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för rubricerad befattning.
Vill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, får ansvar och gör skillnad varje dag? Då är det här din chans. Ansök redan idag
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
