Ludvika kommun söker erfaren samhällsplanerare
2026-02-06
Du vill förändra. Göra bättre. Vara med när en plats växer och utvecklas så snabbt att det är svårt att hinna med. Du vill att det ska vara optimerat och strukturerat. Logiskt var man går över vägen. Genomtänkt var man placerar skolan. Uträknat var man skyddar skogen. Du vill att det ska vara välplanerat. Du vill ha kollegor som är glada, smarta, kunniga och lyssnande. Men också lite fiffiga, finurliga och påhittiga. Du vill jobba där man kan påverka. Där din insats syns.
Du vill med andra ord jobba hos oss. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som erfaren samhällsplanerare i Ludvika kommun kommer du arbeta med vår nya översiktsplan, brett med översiktlig planering, strategisk samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor. Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att ta fram planer och underlag som påverkar hur vår kommun utvecklas - både på kort och lång sikt, däribland vår nya översiktsplan.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Framtagande och uppföljning av vår nya översiktsplan
• Framtagande av nya förstudier, strategier och planprogram
• Samarbete med andra förvaltningar, myndigheter och regionala aktörer
• Dialog med invånare och politiker
Du som person
Vi letar efter dig som tar initiativ och uppnår resultat i det du gör. Du ska vara engagerad och driven med förmågan att hitta nya lösningar samt göra kloka avvägningar i komplexa frågor. Att vara strukturerad och bra på att planera och organisera ditt arbete är viktigt för denna tjänst. Du ska känna dig bekväm med att tala inför små och stora grupper samt vara bra på att lyssna in och vara mottaglig för motparten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom samhällsplanering eller samhällsbyggande. Du har arbetserfarenhet av samhällsplanering, gärna inom offentlig sektor. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, B-körkort samt kunskap inom PBL och MB.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med översiktsplan
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
Det här får du av oss
Som anställd hos oss får du möjligheten att utvecklas i en engagerad och professionell miljö med härliga kollegor där vi kombinerar samhällsnytta med nytänkande. Du får en stimulerande arbetsmiljö där du får vara med och påverka Ludvikas framtid. Du blir en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för våra invånare i Ludvika kommun.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra semesterdagar och dessutom möjligheten att arbeta på distans ett par dagar i veckan. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Efter överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Enhetschef Planenheten, Joel Lidholm, 0240-861 80
Kontakt arbetstagarorganisationer: Vision och Akademikeralliansen nås via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Låter jobbet spännande och som nästa utmaning i din karriär? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för denna roll senast den 1 mars 2026. Vi ser fram emot att höra hur just du kan bidra till Ludvikas utveckling. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att hållas i Ludvika i början på mars.
Fast månadslön
Fast månadslön Så ansöker du
