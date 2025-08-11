LTU Business rekryterar Förändringsledare
2025-08-11
Förändringsledare i organisationer och regioner
Placeringsort: Luleå eller Skellefteå
Vill du vara med och driva förändring i en region där framtiden formas just nu?
Vi söker en engagerad och strukturerad förändringsledare som vill spela en nyckelroll i att få samverkan att fungera - i både stora samhällsprocesser och i mer fokuserade utvecklingsuppdrag.
Med fler kunder inom offentlig sektor och en växande efterfrågan på stöd i komplexa förändringsresor söker vi nu dig som vill bidra där det händer mest. Vår region är mitt i en av Europas mest omfattande industriella och samhälleliga omställningar - och tempot är högt även hos våra kunder.
Hos oss får du
- Leda workshops och processer med designdrivna metoder som tjänstedesign och design thinking för att skapa engagemang och delaktighet.
- Processleda samverkansinitiativ mellan företag, forskare och offentliga organisationer för att säkerställa samarbete och gemensam utveckling.
- Omvandla insikter från workshops till strategiska underlag, som affärsmöjligheter, processförbättringar och innovationsplaner.
- Genomföra analyser, omvärldsspaningar och förstudier för att identifiera nya trender och möjligheter.
Som förändringsledare på LTU Business blir du en del av ett dynamiskt team som består av både erfarna experter och talanger i början av karriären. Tillsammans arbetar vi med att bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att identifiera behov, utmana deras tankesätt och skapa förändring som leder till hållbara lösningar och positiva effekter över tid.
Du får möjlighet att arbeta med en bred portfölj av projekt, från regionala utvecklingssatsningar till kortare kommersiella uppdrag. I de flesta fall kommer din roll att involvera någon form av processledning och workshopfacilitering med fokus på att kartlägga utmaningar, skapa samsyn och utrymme för kreativitet så nya idéer och lösningar kan komma fram.
Beroende på dina intressen och hur du vill arbeta, finns det möjligheter att fördjupa dig inom specifika områden eller bredda din kompetens genom en varierad portfölj av uppdrag. Hos oss kan du välja en fokuserad karriärväg eller njuta av den dynamik som följer med att varje dag erbjuder nya utmaningar.
Vi söker dig som:
- Är erfaren inom processledning och facilitering, med förmåga att leda allt från små gruppövningar till större workshops.
- Har en akademisk examen, exempelvis inom industriell ekonomi, ekonomi, tjänstedesign, systemvetenskap eller liknande.
- Har ett designdrivet förhållningssätt till utmaningar och kan använda metoder från till exempel tjänstedesign för att skapa struktur och kreativitet i grupper.
- Är van vid att samarbeta med aktörer från olika sektorer och bygga långsiktiga relationer.
- Är analytisk och strategisk, med en förmåga att skapa värde utifrån insikter och identifierade behov.
Som person är du:
- Nyfiken och framtidsorienterad: Du drivs av att utforska nya möjligheter och perspektiv.
- Kommunikativ och pedagogisk: Du kan förmedla komplexa idéer på ett enkelt och inspirerande sätt.
- En facilitator och inspiratör med hög samarbetsförmåga: Du har förmågan att engagera och få med dig människor i processer.
- Flexibel och anpassningsbar: Du trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen.
- Resultatorienterad: Du har ett starkt fokus på att skapa värde för kunder och organisationer.
Vad vi erbjuder dig
På LTU Business arbetar vi för hållbar tillväxt i norra Sverige och ditt arbete hos oss kommer att vara fyllt av positiv energi och framåtanda. Vi skapar möjligheter inte bara för våra kunder och samhället, utan även för dig som medarbetare. Vi lyssnar på dina idéer och erbjuder en plattform där du kan utforska nya riktningar i din karriär och tillsammans forma en arbetsdag som passar dig.
Här blir du en uppskattad medlem i ett entreprenöriellt team med en rikedom av perspektiv och erfarenheter. Vårt team består av både nyexaminerade talanger och erfarna affärsutvecklare som har startat bolag, varit vd:ar, erfarna konsulter och de som suttit i bolagsstyrelser. Vi strävar efter att skapa arbetsgrupper som möjliggör ett ömsesidigt utbyte av kunskap.
Som arbetsgivare värnar vi om en stark gemenskap, delaktighet, omtanke och ömsesidigt förtroende. Alla medarbetare bjuds in att delta i vår affärsplanering och företagsutveckling. Vi har även bildat flera sociala grupper som arrangerar gemensamma sportaktiviteter, after works och utflykter, vilket stärker vår gemenskap och gör arbetslivet roligare. Vi blev 2024 utsedda till det fjärde bästa småföretaget i den stora medarbetarundersökningen "Great Place to Work". Ett betyg från våra medarbetare som vi är väldigt stolta över och kommer fortsätta att jobba för att bibehålla och utveckla.
Publiceringsdatum2025-08-11Så ansöker du

Urvalsprocessen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 31 augusti.
Urvalsprocessen sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 31 augusti.
Ansökan endast via länk intill.
Kontaktpersoner för mer information:
Maria Josefsson, Rekryteringskonsult, AxÖ Consulting: 070-842 23 35
Johan Bergström, Konsultchef, LTU Business: 070-218 59 19
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
LTU Business
Maria Josefsson, Rekryteringskonsult 070-8422335
