LSS-handläggare till utredningsenheten för LSS
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2025-08-28
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
På utredningsenheten för LSS, psykosociala vuxenområdet och BAB arbetar vi med att skapa förutsättningar för ett tryggt och värdigt liv för både barn och vuxna.
Vi ansvarar för socialtjänstens myndighetsutövning enligt LSS och SoL. Enheten ansvarar även för utredning och beslut av bostadsanpassningsbidrag samt avgiftsbeslut inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och psykosociala insatser.
Vi är en enhet med hög kompetens, stort engagemang och ett genuint intresse för både våra arbetsuppgifter och varandra. Här får du kollegor som bryr sig - om arbetet, om människorna vi möter och om arbetsmiljön. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team och bidra i vårt viktiga arbete!
Vi erbjuder dig mer än ett meningsfullt arbete. Du får möjlighet till friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans. Om du väljer distansarbete hjälper vi dig att delvis utrusta din hemarbetsplats.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare kommer du att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt LSS och SoL. Du arbetar med både barn och vuxna och har nära kontakt med individer, anhöriga, företrädare och andra aktörer. Du samarbetar med kollegor i ett stödjande och kompetent team, där du får tillgång till både individuell och grupphandledning via vår ärendehandledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, arbete enligt IBIC och vana vid system som Procapita eller Life Care. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en person som skapar goda relationer, tar initiativ, gillar samarbete och har förmåga att prioritera, strukturera och arbeta självständigt. Om du ser möjligheter i utveckling och vill bidra både som yrkesperson och kollega - då är du rätt person för oss!
För tjänsten krävs B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Välkommen med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Ylva Ekman, avdelningschef 0660-88118 Jobbnummer
9480054