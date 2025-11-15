LSS-handläggare till konsultuppdrag
Novant AB / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2025-11-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Gävle
, Sandviken
, Hedemora
, Avesta
, Falun
eller i hela Sverige
LSS-handläggare - konsultuppdrag
Vi söker en erfaren LSS-handläggare för ett konsultuppdrag med start omgående och pågående till 28 februari 2026, med möjlighet till förlängning till 31 augusti 2026.
Om uppdraget
Som LSS-handläggare ansvarar du för kvalificerat utredningsarbete inom myndighetsutövning med fokus på personlig assistans. Du utreder, bedömer och fattar beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL).
Arbetet innebär nära kontakt med brukare, anhöriga och externa aktörer. Du säkerställer att handläggningen sker rättssäkert, dokumenterar enligt gällande riktlinjer och följer upp beslutade insatser. Uppdraget kräver god förmåga att självständigt hantera ärenden och tillämpa rättspraxis.Publiceringsdatum2025-11-15Kvalifikationer
Socionomexamen (examensbevis krävs)
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom myndighetsutövning
Minst två års erfarenhet som myndighetsutövare inom LSS
Erfarenhet av att handlägga ärenden om personlig assistans
Erfarenhet av att arbeta enligt IBIC
Mycket god kunskap om LSS och SoL
God dokumentationsvana och datorvana
B-körkort
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska, både i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas vid uppdragsstart
Omfattning och period
Omfattning: 100 procent
Period: Omgående - 28 februari 2026
Möjlighet till förlängning: Till 31 augusti 2026
Arbetstid: Vardagar, kontorstid
Plats: På plats i verksamheten
Uppdrag är på annan ort
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socionom-LSS". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
802 50 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9606557