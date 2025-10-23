LSS-handläggare till Båstads kommun
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Administratörsjobb / Båstad Visa alla administratörsjobb i Båstad
2025-10-23
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstads Kommun, Vård och omsorg i Båstad
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Nu söker vi dig som vill komma och jobba i Båstad kommun och utföra ett av de viktigaste uppdragen i samhället. Det är spännande och givande tjänst där du får möjlighet att ta ansvar och bidra. Samtidigt får du lära dig mycket och kan utvecklas tillsammans med oss.
Vi är en glad och stabil arbetsgrupp som tycker om att gå till jobbet och vi har låg personalomsättning på vår arbetsplats. Balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss och det är även viktigt att ha ett bra arbetsklimat i en hållbar arbetssituation. Hos oss är det viktigt att vi samarbetar och har en god dialog för att kunna utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt.
Därför kan du räkna med att vi som dina närmaste kollegor stöttar och ställer upp för varandra. Vi finns där för dig när du kommer som ny kollega/medarbetare till oss.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser främst enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även socialtjänstlagen (SoL). Du kommer även att i vårt strukturerade målarbete följa upp och ompröva beviljade insatser. Du kommer att ha kontakt med brukare och deras anhöriga samt ett nära samarbete med försäkringskassa, skola, habilitering och övriga berörda aktörer inom socialtjänsten.
I det dagliga arbetet har du stöd av kollegor. I din roll är det viktigt att arbeta med en helhetssyn med individen i fokus. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med övriga kollegor och andra professioner.
Vi värdesätter ett lösningsfokuserat och strukturerat arbetssätt, där du bidrar med din kompetens till att utveckla rutiner, arbetssätt och kvalitet inom enheten. Hos oss får du möjlighet att använda din erfarenhet fullt ut och samtidigt utvecklas i en verksamhet som ständigt strävar efter att förbättra stödet till kommunens alla invånare.Kvalifikationer
Du har en socionomexamen. Du är väl beläst inom socialrätt och förvaltningsrätt och det är en fördel om du har utbildning i samtalsmetodik exempelvis MI.
Vi söker dig som har erfarenhet av myndighetsutövning och goda kunskaper om de lagar och föreskrifter som styr LSS-verksamheten. Du har tidigare arbetat med målgruppen inom LSS och har en god förståelse för individens behov samt hur insatser samordnas på ett rättssäkert och professionellt sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att handlägga ansökningar om personlig assistans.
Du har ett lösningsfokuserat och strukturerat förhållningssätt i ditt arbete och arbetar med individen i fokus. Du är lugn och professionell i din roll som LSS-handläggare och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Arbetet kräver också att du kan sätta gränser på ett smidigt sätt när det är behov av det.
Då arbetet innebär kontakter, både internt och externt, har du god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du tycker om och har fallenhet för att samarbeta med många olika människor och det är lätt för dig att bygga relationer med de du möter. Du tar gärna initiativ och delar med dig av din kompetens.
Då dokumentation och journalföring är en stor och viktig del i arbetet behöver du också ha goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift. Kunskap i IBIC och verksamhetsprogrammet Life Care är meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär tjänsteresor och körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning .Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Kommunala avtal gäller. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun.
Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båstads Kommun, Vård och omsorg Kontakt
Myndighetschef, Vård- och omsorg
Emina Muratovic 0431-77416 Jobbnummer
9572078