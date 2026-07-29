LSS-handläggare
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Bjuv Visa alla administratörsjobb i Bjuv
2026-07-29
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
I socialförvaltningen arbetar vi för kvalité, trygghet och trivsel. Vi är medskapare, vi är nyfikna och ser möjligheter i förändringsarbete. Hos oss uppmuntras du till att reflektera, utveckla och utforska. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och nya arbetssätt.
Så har vi aldrig gjort förr används som beröm.
Vill du vara med och forma ett helt samhälle med oss?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare kommer du att handlägga ansökningar, bedöma behov, utreda rätten till insatser och följa upp beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Det gäller personer i alla åldrar, både barn och vuxna, som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag.
Arbetet innebär att du har kontakt med enskilda, anhöriga eller legal företrädare samt övrigt nätverk runt den enskilde. Du gör även hembesök och kommer ha tät kontakt med våra samverkanspartners både inom och utom den kommunala organisationen. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
I arbetet ingår också att aktivt söka information om nya domar och att använda sig av juridiska databaser för att hålla sig uppdaterad kring rättsläget. Därutöver deltar du i vårt gemensamma arbete med ständiga förbättringar för att förenkla och förtydliga vårt arbete.
Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samarbete med övriga handläggare samt arbetsledning.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Lifecare. Vi har nyligen implementerat IBIC som metod.
Du kommer ingå i en arbetsgrupp om 6 handläggare varav 2 arbetar med LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och har erfarenhet av socialt arbete och myndighetsutövning med några års arbetslivserfarenhet inom dessa områden.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utreda insatser enligt LSS. Det är också meriterande om du har arbetat i verksamhetssystemet Lifecare och har erfarenhet av IBIC. God kännedom om Bjuvs kommun, den kommunala socialtjänstens uppdrag och lokal samverkan är meriterande.
Du som söker ska ha en god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt formulera dig på svenska i tal och skrift. Du har hög servicekänsla och arbetar processinriktat, både självständigt och i samarbete med andra. Du är en utvecklingsinriktad person med förmåga att tänka i nya banor samt har ett professionellt förhållningssätt. Din goda förmåga till nätverkande hjälper dig då du behöver inhämta information för att komma vidare och nå goda resultat i arbetet. Som person ser vi att du är flexibel, positiv, öppen och möter människor med respekt, nyfikenhet och intresse.
Vi befinner oss i en fas där kontinuitet, stabilitet och ett snabbt inträde i uppdraget är särskilt viktigt. Därför kommer vi att värdera erfarenheter, kompetenser och lokalkännedom som gör att du snabbt kan komma in i arbetet och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en väl fungerande arbetsgrupp.
B-körkort krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
För att komma i fråga för en anställning inom Socialförvaltningen i Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. Lönestatistik för Bjuvs kommunhittar du på bjuv.se.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sof 6/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 21 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel +46424585000 Jobbnummer
10014577