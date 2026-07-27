LSS-handläggare
Skellefteå kommun, stöd och service / Socialsekreterarjobb / Skellefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Skellefteå
2026-07-27
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Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett mer självständigt och meningsfullt liv för andra människor? Nu söker vi en socialsekreterare till Uppdrag LSS. Här arbetar du med att verkställa beslut och skapa fungerande insatser genom att matcha rätt kontaktpersoner och stödfamiljer till rätt individ.
DIN ROLL
Som socialsekreterare ansvarar du för att verkställa beslut om insatser som kontaktperson och stödfamilj. Rollen har ett tydligt fokus på verkställighet, vilket innebär att du inte utreder individers behov utan arbetar med att omsätta redan fattade beslut till fungerande insatser.
Du tar vid när beslutet är fattat och driver processen framåt i dialog med LSS-handläggare på beslutsenheten – från första kontakt med individen till uppföljning, justering och vid behov avslut av insatsen. En viktig del av uppdraget är att rekrytera och matcha kontaktpersoner och stödfamiljer till rätt individ. Det innebär att du utreder och bedömer lämplighet hos uppdragstagare och skapar förutsättningar för att insatsen ska fungera över tid. Rollen innebär även att arbeta aktivt med att nå ut till och attrahera nya uppdragstagare, för att säkerställa att det finns kontaktpersoner och stödfamiljer som kan möta de behov som finns.
Du handleder uppdragstagare och har löpande dialog med både dem och den som tar emot stödet. Arbetet innebär många parallella processer där du behöver kunna prioritera, planera och skapa framdrift med bibehållen kvalitet.
En stor del av arbetet är administrativt och innefattar dokumentation, genomförandeplaner, uppföljning av insatser samt hantering av ersättningar. Du arbetar i verksamhetssystem och ansvarar för att arbetet genomförs strukturerat och med hög kvalitet.
Samarbete är en naturlig del av vardagen. Du har löpande kontakt med kollegor, beslutsenhet och andra aktörer, både internt och externt, och bidrar till att utveckla arbetssätt och rutiner inom verksamheten.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Med likvärdig utbildning avser vi en högskoleutbildning som innehåller relevanta delar inom exempelvis socialrätt eller förvaltningsrätt, utredningsmetodik samt socialt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av utredande arbete och gärna av liknande uppdrag med fokus på verkställighet av insatser. Erfarenhet inom LSS-området är meriterande, särskilt inom kontaktperson och stödfamilj, liksom erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.
Har du erfarenhet av att rekrytera, utreda eller matcha personer till uppdrag ser vi det som meriterande, liksom erfarenhet av att göra lämplighetsbedömningar.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna kommunicera i arbetet. Du är också trygg i att arbeta i digitala system.
Som person är du strukturerad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete även när tempot är högt. Du är stabil och hanterar press och förändringar på ett konstruktivt sätt. Du har ett respektfullt och hänsynstagande bemötande, är lyhörd i mötet med andra och har lätt för att samarbeta. Samtidigt tar du ansvar för ditt uppdrag, arbetar självständigt och fattar välgrundade beslut i vardagen.
B-körkort är ett krav då arbetet innebär resor i tjänsten, till exempel vid hembesök och uppföljningar.
DIN NYA ARBETSPLATS
Uppdrag LSS är en del av Stöd och service, Socialkontoret. Verksamheten ansvarar för att verkställa beslut om insatser enligt LSS, med särskilt fokus på kontaktperson, stödfamilj, ledsagning och avlösning. Här arbetar du tillsammans med enhetschef och samordnare i ett mindre team där samarbetet är nära och beslutsvägarna korta.
Arbetet utgår från ett salutogent förhållningssätt där fokus ligger på individens styrkor och möjligheter. Tillsammans med den enskilde skapas förutsättningar för delaktighet i samhället och ett mer självständigt och meningsfullt liv. Du blir en del av en verksamhet med ett tydligt uppdrag där kvalitet, struktur och ett professionellt bemötande är centralt – och där du tillsammans med dina kollegor bidrar till att utveckla arbetet framåt.
Vi tillämpar årsarbetstid och din arbetsplats är i den aktivitetsbaserade delen av stadshuset i Skellefteå, där du arbetar nära dina kollegor i teamet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
• Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
• Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
• Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "701176/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Stöd och service Kontakt
Enhetschef SSF
Sara Solomon 0910-73 50 00 Jobbnummer
10012151