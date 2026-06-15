LSS-handläggare
Åre kommun / Administratörsjobb / Åre Visa alla administratörsjobb i Åre
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en miljö där livskvalitet, delaktighet och individens behov står i centrum? Då kan detta vara rätt roll för dig. Åre kommun söker nu en engagerad biståndshandläggare som vill bidra till att skapa goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
Om rollen
Som biståndshandläggare har du ett meningsfullt och varierat arbete där du utreder, bedömer och följer upp behov och insatser. Ditt fokus ligger på ärenden inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt vissa insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), exempelvis boendestöd och sysselsättning.
Du är en viktig del i att säkerställa rättssäkra bedömningar och att insatserna utgår från den enskildes behov, önskemål och livssituation.Arbetsuppgifter
• Utreda, bedöma och fatta beslut enligt LSS samt delar av SoL
• Följa upp beviljade insatser och säkerställa kvalitet och måluppfyllelse
• Ha nära dialog med den enskilde och dess anhöriga
• Samverka med kollegor, utförare och andra interna och externa samarbetspartners
• Bidra till utveckling av verksamheten och ett professionellt arbetssätt
Vi erbjuder
Hos oss får du ett arbete där du verkligen gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett kompetent och stöttande team i en kommun som präglas av engagemang, närhet och framtidstro. Här finns också goda möjligheter till utveckling i en unik miljö där fjäll och natur alltid är nära.
Välkommen till Åre kommun tillsammans skapar vi förutsättningar för ett gott liv!Kvalifikationer
• Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• B-körkort.
• Kunskap om för området gällande lagstiftning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL/LSS.
• Erfarenhet av IBIC.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 .
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intervjuer sker under ansökningstidens gång.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner
För denna tjänst behöver du visa upp utdrag ur belastningsregistret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Norra vägen 21 (visa karta
)
837 22 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun Kontakt
Enhetschef
Madeleine Graff madeleine.graff@are.se 0647-16401 Jobbnummer
9962858