LSS-handläggare
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Vill du göra skillnad för personer med funktionsnedsättning? Längtar du efter en arbetsplats där du möts av engagerade kollegor, närvarande chefer och ett viktigt uppdrag? Då behöver vi dig! Ta chansen att bli en del av vårt team på Enheten för äldre och funktionsnedsättning!Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som LSS-handläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du utreder ansökningar, fattar beslut och följer upp beviljade insatser. Arbetet innebär att du möter personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga eller företrädare, och att du gör individuella bedömningar utifrån den enskildes behov, gällande lagstiftning och rättspraxis.
Uppdraget kan exempelvis omfatta insatser som personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn, daglig verksamhet och bostad med särskild service.
I rollen har du många kontaktytor och samverkar bland annat med anhöriga, gode män och förvaltare, utförare, hälso- och sjukvård, skola, andra myndigheter och interna samverkansparter. Du ansvarar för att handläggningen är rättssäker, tydlig och präglas av ett professionellt bemötande.
Vi arbetar i verksamhetssystemet LifeCare och utreder enligt IBIC, individens behov i centrum.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Enheten för äldre och funktionsnedsättning består av cirka 25 medarbetare fördelade inom olika områden. Här arbetar biståndshandläggare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. På enheten finns också boendesamordnare och metodstödjare. Enheten leds av enhetschef samt två gruppchefer.
LSS-handläggarna är en egen arbetsgrupp bestående av sex handläggare med ett renodlat uppdrag inom LSS. Gruppen leds av en gruppchef som även ansvarar för socialpsykiatrin, där fem handläggare arbetar.
När du är introducerad och självständig i ditt arbete finns det möjligheter att arbeta hemifrån cirka två dagar i veckan.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
grundläggande datakunskaper
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av myndighetsutövning samt utredningsmetod enligt IBIC
kunskap om verksamhetssystemet LifeCare
B-körkort
Personliga egenskaper vi letar efter
Arbetet som LSS-handläggare är varierande och ställer krav på att du kan planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Du behöver kunna arbeta självständigt, men också ha god förmåga att samarbeta med kollegor och andra aktörer.
För att lyckas i rollen ser du rättssäkerhet, välgrundade beslut och ett gott bemötande som självklara delar av uppdraget. Du uttrycker dig tydligt och professionellt i både tal och skrift och har förmåga att förklara beslut och bedömningar på ett begripligt sätt.
Som person är du trygg, stabil och ansvarstagande. Du kan hantera komplexa situationer, göra avvägningar och behålla struktur även när arbetet är intensivt. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Enheten präglas av samarbetsanda, engagemang och ett gemensamt ansvar för helheten. Hos oss är varje handläggares roll viktig.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team – vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning - provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: SON/2026/0217/023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns Kommun
(org.nr 212000-0233), https://nynashamn.se/
149 81 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nynäshamns Kommun Kontakt
Gruppchef
Emma Antonsson emma.antonsson@nynashamn.se +46852068149 Jobbnummer
9960358