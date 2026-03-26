LSS UTV Luft rekryterar Taktikofficer TU Samband (SO 7)
Sökande enhet: LSS UTV LUFT, TU Samband. Arbetsort: Uppsala/Linköping
Kort om UTV LUFT
Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan skall kunna vidmakthålls på kort sikt och för att operativ relevans bibehålls på lång sikt. UTV LUFT utvecklar och förbättrar grunden till insatsförbandens insatsförmågor. Verksamheten spänner från konceptutveckling till förmågeintroduktion vid krigsförbanden och från taktisk till stridsteknisk nivå. Enheten består av ett antal taktik- och teknikutvecklingsavdelningar (TU) som utvecklar flygvapnets krigsförband och funktioner.
Kort om TU Samband
TU Samband stödjer med ledningssystemkompetens vid utveckling av flygvapnets krigsförband.
• TU Samband stödjer alla avdelningar inom UTV Luft med ledningssystemkompetens vid utveckling av taktiska metoder för flygvapnets samtliga krigsförband, som inarbetas i styrande dokument, publikationer och andra handböcker
• TU Samband stödjer Krigsförbandsansvarig (KFA) och Materielområdesansvarig (MOA) i Flygstaben och försvarsstaben avseende utveckling av flygvapnets krigsförband inom ledningssystemområdet. Detta kan ske genom framtagande av underlag till styrdokument som ramvillkor typförband (RVT)
• TU Samband deltar i materielutvecklingsprocessen i syfte att medverka till att flygvapnets krigsförband tillförs lämplig ledningsstödsystemmateriel med hänsyn till det taktiska nyttjandet av krigsförbanden
• TU Samband utvecklar krigsförbanden i nära samverkan med respektive förband.
• TU Samband inhämtar kunskap såväl nationellt som internationellt genom deltagande i studier, projekt, mässor, övningar och möten
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Taktikofficer TU Samband deltar i utvecklingen av förmågor rörande sambands- och informationssystem i flygvapnets samtliga typförband, men med särskilt fokus på flygbasförbanden.
Detta innebär i stort följande arbetsuppgifter:
• Delta i framtagande av flygvapnets övergripande krav och målsättningar för sambandstjänsten
• Självständigt arbeta mot uppsatta mål för att utveckla flygvapnets bassambandstjänst
• Genomföra kvalificerad handläggning och beredning av ärenden inom sambands- och informationssystemtjänsten med tyngdpunkt på bassambandstjänst
• Samverka med förband, skolor, enheter, Försvarsstaben (FST), Flygstaben (FS) och Försvarets materielverk (FMV) rörande utveckling av SIS-tjänsten
• Leda projekt och arbetsgrupper
• Delta i arbetsgrupper
• Stötta sektionschefen med att ta fram underlag för budgetering och verksamhetsplanering
• Arbetsleda inlånad personal (inget personalansvar)
Kvalifikationer:
• Yrkesofficer
• Kunna relatera olika utvecklingsfrågor och problemställningar till ett helhetsperspektiv men även kunna sätta sig in i detaljer
• God erfarenhet av sambandstjänst inom flygvapnets bassystem
• Kännedom om styrande dokument gällande både produktionsprocessen men även utvecklingsprocessen
• B-körkort
Vi söker dig som har hög social kompetens med ett intresse för att arbeta med människor och har lätt för att knyta kontakter. Vi ser att du ska kunna bidra till stor arbetsglädje och gott kamratskap och därigenom ge förutsättningar för ett öppet och kreativt arbetsklimat. Du trivs att arbeta i grupp likväl som att du kan arbeta enskilt under vissa perioder.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor
• Erfarenhet från flygvapnets basorganisation
• Erfarenhet av stabsarbete inom ledningsområdet
• Erfarenhet och kunskap inom FTN
• Erfarenhet av att driva egna projekt med stort eget ansvar
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
C TU Samband LSS UTV LUFT Mj Christian Vikblad christian.vikblad@mil.se
070-148 54 68
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00Övrig information
• Militär befattning, nivå SO 7 alt. OF 2
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader tillämpas vid ev. återanställning
• Arbetsort: Uppsala, tjänsteresor till Linköping med övernattning förekommer
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
