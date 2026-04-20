Lss Omsorgsassistent Åbykulle AB
2026-04-20
Vi söker timvikarier till våra LSS-verksamheter i Hölö.
Arbetstimmarna fördelas på få men långa arbetspass vilket gör att arbetet går att kombinera med exempelvis studier eller annat arbete.
Vill du göra skillnad varje dag, bidra till människors utveckling och vara en del av en viktig och meningsfull verksamhet? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi på Åbykulle söker omsorgsassistenter för timanställning på våra LSS-boenden i Hölö. Här arbetar vi med att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för våra huvudpersoner - personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och omfattande stödbehov.
Vi söker dig som vill bidra till våra huvudpersoners välmående och livskvalitet, och som delar våra värderingar om respekt, omtanke och engagemang.
Om rollen
Som omsorgsassistent på våra LSS-boenden arbetar du nära huvudpersonerna och ger individuellt anpassat stöd i vardagen. Du hjälper till att skapa en trygg hemmiljö, arbetar pedagogiskt och relationsskapande samt stöttar huvudpersonerna i deras självständighet och delaktighet i vardagslivet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ge individuellt anpassat stöd i vardagliga aktiviteter som personlig omvårdnad, hushållssysslor, huvudpersonens arbete på daglig verksamhet (DV) och vid fritidsaktiviteter.
• Arbeta pedagogiskt för att främja självständighet, delaktighet och utveckling.
• Vara en närvarande och trygg vuxen i huvudpersonernas vardag.
• Dokumentera enligt gällande rutiner och genomförandeplaner.
• Samverka med anhöriga, gode män och andra professionella.
• Delta i utbildningar och möten och bidra till verksamhetens kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
• Utbildning inom omsorg, socialt arbete, pedagogik eller annat relevant område.
• Tidigare erfarenhet av arbete på LSS-boende eller med personer med funktionsvariationer.
• B-körkort (manuell växellåda).
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• Ett flexibelt, ansvarstagande och tryggt förhållningssätt i din yrkesroll.
Meriterande erfarenheter och kunskaper
• Kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och annan anpassad metodik.
• Erfarenhet av arbete med utmanande beteenden och kommunikationsstöd som AKK.
• Intresse för att skapa en aktiv och stimulerande vardag för huvudpersonerna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Arbetsgivare Åbykulle AB
(org.nr 556640-9230), http://abykulle.se
Valåker 2
)
153 92 HÖLÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åbykulle AB Valåker Kontakt
Samordnare
Patricia Laukkanen jobb@abykulle.se
