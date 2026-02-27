LSS handläggare med inriktning barn
2026-02-27
Om jobbet
Vi söker en LSS handläggare till vår enhet Myndighet Barn och unga då en av våra två handläggare ska gå i pension framöver.
LSS handläggarna handlägger ärenden enligt LSS för barn och unga. De handlägger även ansökningar om personlig assistans för både barn och vuxna. Samverkan är en viktig del i arbetet både internt och externt.
LSS handläggarna ingår i enheten Myndighet barn och unga som består av socialsekreterare som handlägger barnavårdsärenden samt två SIP samordnare. LSS handläggarna har ett nära samarbete med LSS handläggarna på vuxenområdet. Vi dokumenterar i Lifecare.
Om du blir anställd hos oss erbjuder vi handledning i form av juridisk handledning. Vi planerar även in en längre introduktion till arbetet genom att gå bredvid LSS handläggare innan det är dags för överlämning av ärenden.
Vem är du?
Vi ser fram emot en ny kollega som tycker om att jobba med barn och deras familjer. Som gillar att utvecklas i arbetet och samverka med alla som finns runt ett barn.
Du ska vara van att uttrycka dig i tal och skrift, kunna dokumentera och handlägga ärenden enligt socialstyrelsens riktlinjer. Du ska självklart ha ett gott bemötande, både mot arbetskamrater och de familjer vi möter i vårt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker en person med socionomexamen eller med likvärdig examen, gärna med erfarenhet av handläggning av LSS. Vid anställning kommer Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2017:19) följas kring behörighet för arbete inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
B-körkort krävs för tjänsten.
Inför anställning ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Välkommen med din ansökan!
Rekrytering kommer att påbörjas under pågående annonsering.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Hör gärna av dig om du har frågor!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
