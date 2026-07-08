LSS handläggare
Svalövs kommun, IFO / Administratörsjobb / Svalöv Visa alla administratörsjobb i Svalöv
2026-07-08
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet – alltid med människan i centrum.
Inom IFO finns fyra enheter, Utredning och uppföljning, Arbete, integration och välfärd, Myndighetsenheten och Öppenvården. Totalt är det ca 50 medarbetare som arbetar tillsammans för att göra det bra för Svalövs medborgare.
Vilka är vi?
Jo, vi är en engagerad och erfaren arbetsgrupp i en lagom liten kommun med höga ambitioner till förmån för våra medborgare. Vår enhet består av två LSS handläggare, fyra biståndshandhandläggare och två avgiftshandläggare.
Nu söker vi en ny kollega, en LSS handläggare då vår nuvarande kollega ska efter tio år gå vidare till nya utmaningar.
Hos oss får du erfarna och hjälpsamma kollegor som arbetar mot gemensamma mål. Vi vill samarbeta och samverka i vardagen, vi stöttar varandra och utvecklar enheten gemensamt.
Svalövs kommun erbjuder friskvårdstimme varje vecka, friskvårdsbidrag, förtroendetid och kompetensutveckling. Vi har också påbörjat en spännande resa med AI i vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en miljö där livskvalitet, delaktighet och individens behov står i centrum? Då kan detta vara rätt roll för dig. Svalövs kommun söker nu en engagerad biståndshandläggare som vill bidra till att skapa goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
Om rollen:
Som LSS-handläggare har du ett meningsfullt och varierat arbete där du utreder, bedömer och följer upp behov och insatser. Ditt fokus ligger på ärenden inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt vissa insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), exempelvis boendestöd. Du är en viktig del i att säkerställa rättssäkra bedömningar och att insatserna utgår från den enskildes behov, önskemål och livssituation.Arbetsuppgifter
• Utreda, bedöma och fatta beslut enligt LSS samt delar av SoL
• Följa upp beviljade insatser och säkerställa kvalitet och måluppfyllelse
• Ha nära dialog med den enskilde och dess anhöriga
• Samverka med kollegor, utförare och andra interna och externa samarbetspartners
• Bidra till utveckling av verksamheten och ett professionellt arbetssätt
Vi erbjuder:
Hos oss får du ett arbete där du verkligen gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett kompetent och stöttande team i en kommun som präglas av engagemang, närhet och framtidstro.Kvalifikationer
• Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• B-körkort.
• Kunskap om för området gällande lagstiftning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL/LSS.
• Erfarenhet av IBIC.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335454-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
Herrevadsgatan 11 B (visa karta
)
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, IFO Kontakt
Områdeschef
Marie Brynbo marie.brynbo@svalov.se +46418475054 Jobbnummer
9996117