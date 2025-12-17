Loyalty Sales Specialist till Synsam Group
Synsam Group Sweden AB / Säljarjobb / Östersund Visa alla säljarjobb i Östersund
2025-12-17
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synsam Group Sweden AB i Östersund
, Åre
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Har du en passion för både försäljning och service och drivs av att skapa nya möjligheter hos tidigare kunder? Då kan rollen som Loyalty Sales Specialist vara helt rätt för dig! Om tjänsten Synsam fortsätter att växa - och nu utökar vi vårt team med ytterligare en Loyalty Sales Specialist. I denna strategiskt viktiga och långsiktiga roll får du chansen att stärka våra kundrelationer, skapa nya affärsmöjligheter och bidra till Synsams fortsatta framgång. Du kommer att spela en nyckelroll i vår strävan att hitta nya lösningar för kunder och samtidigt säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet. Tjänsten är placerad på vårt toppmoderna Synsam Innovation Center på Frösön i Östersund, där du blir en del av en dynamisk och framåttänkande organisation. Vi välkomnar både svensktalande och norsktalande medarbetare för att möta våra kunders behov på båda marknaderna.
Dina ansvarsområden
Kontakta tidigare kunder på telefon för att lyssna in och förstå deras behov och förväntningar.
Identifiera och erbjuda skräddarsydda lösningar som möter kundens krav.
Återuppbygga relationer och stärka kundens förtroende för Synsam.
Arbeta aktivt för att överträffa uppsatta mål inom både försäljning och kundnöjdhet.
Dokumentera och följa upp alla samtal för att säkerställa en sömlös kundupplevelse.
Är det dig vi söker? Vi letar efter en driven och engagerad person som brinner för att skapa framgångsrika kundrelationer. Vi tror att du:
Är en naturlig kommunikatör med förmågan att lyssna in och sätta dig in i kundens behov och perspektiv.
Flytande i svenska eller norska, både i tal och skrift - du vet hur man skapar förtroende med ord. Har du erfarenhet av andra nordiska språk är det meriterande, men ej krav.
Har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med uppsökande försäljning med förmåga att bygga relationer, vinna kundernas förtroende och leverera resultat.
Resultatinriktad och älskar att sätta upp mål - och överträffa dem!
En person med en positiv attityd och en förmåga att se lösningar där andra ser hinder.
Vi erbjuder Hos oss får du chansen att kliva in i en nyckelroll i vår spännande, nystartade satsning på att stärka och återvinna kundrelationer. Detta är din möjlighet att bidra till Synsams framgångssaga samtidigt som du utvecklas i en inspirerande och dynamisk arbetsmiljö på vårt toppmoderna Synsam Innovation Center, beläget på vackra Frösön i Östersund.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (måndag-fredag) som inleds med en provanställning. Du blir en del av ett engagerat team och får löpande utbildning samt utvecklingsmöjligheter inom försäljning och kundnöjdhet. Dessutom erbjuder vi en attraktiv ersättningsmodell som kombinerar en trygg fast lön med en prestationsbaserad bonus.
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Frösön! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://www.synsam.se/ Arbetsplats
Synsam Group Sverige Kontakt
jobb@synsam.com jobb@synsam.com Jobbnummer
9650824