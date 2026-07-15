Lovisagården HVB söker behandlare 61%
9Vb Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Svalöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Svalöv
2026-07-15
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Bli en del av vårt Drömmar, Mod och Möjligheter-team!
Vårt team på Lovisagården HVB drivs av en stark övertygelse att "Alla förtjänar drömmar, mod och möjligheter." Nu har du chansen att bli en värdefull medlem i vår fantastiska organisation där vi strävar efter att göra verklig skillnad i samhället.
Vi är en dedikerad och passionerad grupp människor som arbetar tillsammans för att erbjuda möjligheter och stöd för individer att förverkliga sina drömmar och uppnå sina mål. Med ett fokus på att se människor blomstra och växa, erbjuder vi en givande arbetsmiljö där engagemang och entusiasm värderas högt.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu en behandlare till vårt HVB, Lovisagården. Som behandlare hos oss blir du en nyckelperson i att påverka och göra skillnad i unga människors liv varje dag. Vi är en nytänkande organisation som tror starkt på att våra anställda har förmågan att forma och förbättra livet för de ungdomar vi arbetar med.
Viktiga kvalifikationer:
Relevant utbildning såsom behandlingspedagog eller socionom
Erfarenhet inom arbete med ungdomar och behandlingsinriktat arbete
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga och empatiDina personliga egenskaper
Engagerad och empatisk
Kreativ och innovativ
Flexibel och beredd att hantera utmaningar
Förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö med öppenhet och respekt
Vad vi erbjuder:
Som en del av vårt team på Lovisagården HVB kommer du att ha möjlighet att vara en del av en organisation som värdesätter din kompetens och potential. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara kreativ och innovativ. Vi tror på att skapa en hållbar och meningsfull vardag för både våra anställda och de ungdomar vi arbetar med.
Ett team av innovatörer:
När du blir en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att vara en kreativ och innovativ kraft. Vi uppmuntrar och värdesätter ditt eget initiativ och ansvarstagande. Du kommer att delta i planeringen och utformningen av behandlingsinsatser, vilket gör varje dag unik och givande.
Vårt gemensamma mål:
Vi arbetar tillsammans mot en gemensam målsättning: att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna för en ljusare framtid. Genom att vara en stark och samspelt arbetsgrupp, där varje individ bidrar med sitt bästa, kan vi verkligen förändra liv.
Ditt engagemang för att jobba efter våra värderingar och att vara en värdefull lagspelare är avgörande för att vårt team ska fortsätta blomstra och göra positiva skillnader i ungdomarnas liv. Kom och hjälp oss att skapa en bättre framtid, en värdefull handling i taget.
På våra HVB arbetar du utifrån ett schema som innefattar såväl dagtid, kvällstid, natt och var tredje helg. Du jobbar i snitt 4 pass per vecka varav en natt. Givetvis jobbar vi röda dagar, storhelger och obekväma tider.
I din roll hos oss ser vi att du arbetar med behandlingsinsatser, aktiviteter tillsammans med ungdomarna, hushållssysslor, behandlingskonferenser med arbetsgruppen och andra sysslor som får oss att vara en positiv och utvecklande arbetsplats!
Tillträde efter överenskommelse
Lönespann behandlingspedagog: 27500-31000 Socionom: 29000-34000 samtliga är plus ob & jour
Friskvårdsbonus upp till 6000 kronor per år. Sätts efter aktivitet.
Meriterande
• MI
• rePulse
• Krim som livstil
• ÅP
• 12-steg
• KBT
Vi har kollektivavtal och alla försäkringar.
Lovisagården HVB
På Lovisagården finns det 5 platser i en lantlig miljö med närhet till natur och aktiviteter. Ett HVB som riktar sig mot pojkar 14 till 19 år som har begynnande missbruk, vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, provat på droger eller har ett utåtagerande beteende. De kan också ha svårigheter med gränsdragningar, sociala relationer samt neuropsykiatrisk problematik. Sammantaget för Lovisagården är att vardagen inte fungerar och det saknas strategier och motivation för att få det att fungera. Först kartlägger vi behovet och tar sedan fram de verktyg som behövs och motiverar till att börja utnyttja dessa möjligheter. När strukturen och vardagen fungerar finns möjligheten att flytta vidare till ett mer självständigt allternativ
Placerat utanför Svalöv i lantlig miljö. Liten ungdomsgrupp i ett stort och trivsamt hus med närhet till natur och aktiviteter.
• 5 Platser
• Pojkar 14-19 år
• Begynnande missbruk
• Kriminalitet
• Svårt med gränser
• Neuropsykiatrisk diagnos
Genom en konkret förankring i värdegrunden och vårt etiska förhållningssätt bygger vi tillsammans den norm och kultur som ska gälla i vår verksamhet. Denna norm ligger sedan som ram för vårt ansvar och arbetssätt. Arbetet tar plats på HVB i Södra Sverige i huvudsak Skåne, Öppenvård i Södra Sverige och Stödboende i Skåne.
Vi jobbar helt enkelt väldigt mycket med vår gemensamma bild av vårt uppdrag och hur vi ska angripa problem eller situationer. Vårt arbete är att skapa en bra norm och kultur och denna är sedan vår ledstjärna i vardagen. Vi tror nämligen att detta gör att vi drivs till att göra det bästa genom en stark identifiering med verksamheten, genom att vi har en gemensam moral och att vi alla får en inneboende tillfredsställelse av just vårt arbete. Genom att organisera oss organiskt tar vi till vara på allas engagemang, kompetens och erfarenheter. Vi analyserar situationer tillsammans och skapar mål och medel att nå målen genom delaktighet. Delaktighet i personalgrupp, organisation, klienter och uppdragsgivare är ett måste för att vår verksamhet ska kunna leva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 9vB Sverige AB
(org.nr 556980-7158)
Vittskövle 1145 (visa karta
)
268 90 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
9vB Jobbnummer
10003820