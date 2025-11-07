LOV-samordnare till vård- och omsorgsförvaltningen
2025-11-07
Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs med ett omväxlande arbete och flera pågående uppgifter? Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka.
Om arbetsplatsen
Lagen om valfrihet (LOV) innebär att vård och omsorgsförvaltningen konkurrensutsätter delar av sin verksamhet där människor själva får välja vem som utför deras stöd och omsorg. Eftersom vi tillämpar LOV innebär det att både kommunala och privata utförare kan erbjuda sina tjänster, men alltid med samma höga krav på kvalitet och bemötande.
Lagen om valfrihet (LOV) är ett politiskt beslut och i Helsingborg Stad och vård- och omsorgsförvaltningen innefattar det daglig verksamhet, hemvård och hemservice. Rollen kommer att ingå i en grupp som arbetar med inköp och upphandling.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som LOV-samordnare är du spindeln i nätet i förvaltningens arbete med LOV. I rollen ingår bland annat att handlägga ansökningar från företag som vill delta i LOV, vara förvaltningens kontaktperson gentemot dessa företag samt ansvara för planering och genomförande av uppföljningar. Du säkerställer även att de administrativa rutinerna kring LOV-systemet finns på plats och efterlevs.
Uppdraget omfattar också stöd vid marknadsföring och publicering av deltagande företag. Du representerar avdelningen i både interna och externa nätverk och driver samverkan i frågor som kräver dialog och koordinering.
Du kallar till och leder samverkansmöten, tar fram och analyserar statistik månadsvis samt vid behov på begäran från andra funktioner inom kommunen. Du presenterar även resultat, analyser och statistik i vård- och omsorgsnämnden.
Vidare ansvarar du för att uppdatera förfrågningsunderlag och avtal gällande LOV samt utreda synpunkter och händelser som rör privata utförare.
Uppdraget kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.
För att lyckas och trivas i rollen som LOV-samordnare behöver du ha:
• Högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, socialt arbete eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Några års erfarenhet av arbete inom administration och service.
Du är en van användare av digitala verktyg och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya system.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med inköp, upphandling och avtalsuppföljning. Har du även erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation är det också meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är analytisk och har förmågan att identifiera kärnan i komplexa problem och föreslå lösningar. Du har ett positivt och respektfullt bemötande, även i utmanande situationer, och skapar trygghet för dem du möter.
Du är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, anpassat efter mottagare och situation. Som person är du självständig, tar ansvar för dina uppgifter och har modet att fatta egna beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, ser till att uppgifter slutförs i tid och följer upp resultat.
Du samarbetar effektivt med olika professioner och aktörer. Det är viktigt att du agerar på ett sätt som skapar förtroende och har förmåga att upprätta och behålla goda relationer.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och möjligt tillträdesdatum i din ansökan.
Löpande urval sker.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
