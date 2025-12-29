Lotschaufför CE Lastbil
Tommy Nordbergh Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Västerås Visa alla fordonsförarjobb i Västerås
2025-12-29
Visa alla jobb hos Tommy Nordbergh Åkeri AB i Västerås
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet bakom ratten och vill ha fasta arbetstider med kväll/natt körningar som lotschaufför? Då kan det här vara din nästa möjlighet. Tjänsten utgår från Västerås , där du blir en viktig del i att säkerställa effektiva flöden i vår logistikkedja. Du ansvarar för att hämta och leverera gods - ett uppdrag som kräver både struktur och flexibilitet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som chaufför och känner dig trygg bakom ratten
• Är van vid av dubbeldäckare
• Har god lokalkännedom
• Arbetar självständigt och samarbetar väl med kollegor
• Är ansvarsfull, förstår innebörden av att vara punktlig och har en positiv inställning
Provanställning som leder till tillsvidareanställning appliceras.
Är du också en Tommy? Sök nu!
Kontakta oss på personal@tnordbergh.se
eller 0709-258830
Obs ansökan görs på mail
Sista ansökningsdag 5/1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: personal@tnordbergh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lotschaufför Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tommy Nordbergh Åkeri AB
(org.nr 556250-4695)
Fältmätargatan 10 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås Kontakt
Johan Nyman johan.nyman@tnordbergh.se 0709-258830 Jobbnummer
9664633