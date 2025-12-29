Lotschaufför CE Lastbil

Tommy Nordbergh Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-12-29


Har du erfarenhet bakom ratten och vill ha fasta arbetstider med kväll/natt körningar som lotschaufför? Då kan det här vara din nästa möjlighet. Tjänsten utgår från Västerås , där du blir en viktig del i att säkerställa effektiva flöden i vår logistikkedja. Du ansvarar för att hämta och leverera gods - ett uppdrag som kräver både struktur och flexibilitet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som chaufför och känner dig trygg bakom ratten
• Är van vid av dubbeldäckare
• Har god lokalkännedom
• Arbetar självständigt och samarbetar väl med kollegor
• Är ansvarsfull, förstår innebörden av att vara punktlig och har en positiv inställning
Provanställning som leder till tillsvidareanställning appliceras.
Är du också en Tommy? Sök nu!
Kontakta oss på personal@tnordbergh.se eller 0709-258830
Obs ansökan görs på mail
Sista ansökningsdag 5/1

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: personal@tnordbergh.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lotschaufför Västerås".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tommy Nordbergh Åkeri AB (org.nr 556250-4695)
Fältmätargatan 10 (visa karta)
721 32  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Västerås

Kontakt
Johan Nyman
johan.nyman@tnordbergh.se
0709-258830

Jobbnummer
9664633

