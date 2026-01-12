Lots till SIG-anhörigstöd
Stockholms kommun / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Sociala insatsgruppen (SIG) Anhörigstöd och Vuxen är en verksamhet som sedan många år arbetat med att stötta anhöriga till personer i kriminalitet och personer i kriminalitet att lämna kriminell livsstil.
Vi har nu fått medel från Brottsoffermyndigheten för att utveckla arbetet med målgruppen brottsoffer.
Vi erbjuder
I SIG får du chansen att i nära samverkan och samarbete med samordnare inom SIG Anhörigstöd samt resten av SIG-teamet skapa förutsättningar för arbetet med brottsoffer. Du får chansen att på riktigt göra skillnad för människor i deras liv.
Vi erbjuder också:
Flexibel arbetstid
Sommar- och vinterarbetstid
Möjlighet att nyttja förvaltningens eget gym
Förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym
Friskvårdsbidrag (för närvarande med maxbelopp på 3000 kr/år)
Din roll
Du kommer att arbeta i nära samverkan och samarbete med metodutvecklaren för arbetet med brottsoffer samt med övriga SIG-teamet.
Rollen som lots innebär att du kommer att erbjuda individuellt praktiskt anpassat stöd och krishantering till personer som brottsoffer - barn och vuxna - utsatta för organiserad brottslighet med koppling till gängmiljö eller våldsbejakande extremism. Du kommer också att samordna insatser från olika aktörer för att öka trygghet och kontinuitet.
Arbetet sker på olika platser beroende på behovet hos den du arbetar med och kan ibland behöva utföras efter kontorstid
I arbetet ingår också:
• Utbildning/information till berörda yrkesverksamma
• Marknadsföring och informationsspridning för att nå berörda
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen brottsoffer
Kunskap om kriminalitet och dess processer
Förståelse för och kunskap om säkerhetsfrågor/-bedömningar
Kunskap om och förståelse för socialtjänstens uppdrag och funktioner
Erfarenhet av att ha arbetat med barn som anhöriga
B-körkort
MI-utbildning och känner dig trygg i arbetet med det
Kulturmedvetenhet
Högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av krishantering
Systemteori
Kunskap om rättsväsendet och hur det fungerar
Erfarenhet av att ha arbetat med vuxna som anhöriga
Kunskap om Uppsökande arbete
Kunskap om våld
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Förebygg Enhet 2 Kontakt
Maria Andersson maria.andersson.3@stockholm.se 08-50804667 Jobbnummer
9679449