Lotréc söker fabrikschef - Lotrec AB - Maskinförarjobb i Lidingö

Lotrec AB / Maskinförarjobb / Lidingö2020-03-16Vi är ett familjeägt företag på Lidingö som nu söker en ny fabrikschef till vår kemitekniska industri, belägen i Gåshaga på Lidingö.Som fabrikschef hos oss leder du det dagliga arbetet i vår produktion. Du deltar också aktivt i tillverkningen av våra kemiska produkter, kvalitetssäkrar de framställda produkterna samt plockar och packar ordrar.Vi söker dig som är driven, självgående och initiativrik.Vi vill att du är prestigelös, och inte rädd för att hugga i där det behövs. Noggrannhet och riskmedvetenhet är en självklarhet.Arbetsgifter:Tillverkning av kemiska produkter, planering, ledning av personal, packning och plock av ordrar, kvalitetssäkring, ansvar för maskinunderhåll mm.2020-03-16Erfarenhet från kemiteknisk industriTruckkortBra svenska i tal och skriftMeriterande:Erfarenhet av arbetsledningErfarenhet av arbete med farligt godsLaborationsarbeteDin ansökan mailar du in till Helena Trygg Bigner, helena@lotrec.se , så snart som möjligt.På grund av hög arbetsbelastning så har vi inte möjlighet att svara på frågor om tjänsten per telefon, men maila gärna.Lotréc AB är ett svenskt företag som är aktivt i större delen av världen. I våra lokaler har vi egen utveckling och tillverkning av släppmedel för gummiindustrin under namnet LUBKO (www.lubkorelease.com) och produkter för fritidsbåtar såsom bottenfärger och båtvård under namnet LEFANT (www.lefant.se). Företaget har varit verksamt i branschen i över 25 år. Lotréc AB är ett familjeföretag som drivs i tredje generationen och har både kontor och produktion i Gåshaga på Lidingö.Sista dag att ansöka är 2020-04-16Lotrec ABSÖDRA KUNGSVÄGEN 32118103 LIDINGÖ5152911